ट्रंप सरकार ने डेमोक्रेटिक राज्यों के लिए 26 अरब डालर की फंडिग पर लगाई रोक, जानें क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को डेमोक्रेटिक राज्यों के लिए संघीय परिवहन और हरित ऊर्जा के लिए 26 अरब डालर की फंडिग पर रोक लगा दी। डेमोक्रेट्स का गढ़ कहे जाने वाले न्यूयार्क की मेट्रो और हडसन सुरंग परियोजनाओं के लिए 18 अरब डालर रोक दिए। डेमोक्रेटिक राज्यों में आठ अरब डालर की हरित ऊर्जा परियोजनाएं भी रोक दी गईं। सैकड़ों ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द करने की योजना ट्रंप ने कहा कि वह प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक रसेल वाट से मिलेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि ''डेमोक्रेट एजेंसियों'' में ये कटौती अस्थायी होगी या स्थायी। उधर, अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने भी कहा है कि उसने सैकड़ों ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7.56 अरब डालर की धनराशि रद्द करने की योजना बनाई है, जिनके बारे में उसने कहा है कि ये करदाताओं को पर्याप्त लाभ नहीं देंगी। बहरहाल, राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, ''मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स ने मुझे संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का यह अभूतपूर्व अवसर दिया।''

संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की दी धमकी कांग्रेस में 'पक्षपातपूर्ण गतिरोध' के कारण बुधवार को शुरू हुए शटडाउन के दौरान ट्रंप ने और अधिक संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी है। वह इस साल के अंत तक तीन लाख संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी में हैं। इस बीच, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी है कि अगर यह शटडाउन अधिक दिनों तक चलता है तो प्रशासन संघीय कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।

इन कदमों से यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप अपनी धमकी को पूरा करेंगे कि वह बंद का फायदा उठाकर अपने राजनीतिक विरोधियों को दंडित करेंगे और सात ट्रिलियन डालर के संघीय बजट पर अपना नियंत्रण बढ़ाएंगे, जिसे अमेरिकी संविधान द्वारा कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया गया है। उन्होंने बुधवार देर रात ट्रुथ सोशल पर लिखा, ''अरबों डालर बचाए जा सकते हैं।''

शटडाउन से धुंधली हुई आर्थिक तस्वीर शटडाउन से अमेरिका की आर्थिक तस्वीर धुंधली हो गई है। बंद लंबा खींचने के कारण अगर आर्थिक आंकड़ों के जारी होने में देरी होती है तो यह खास तौर पर फेडरल रिजर्व बैंक के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। ब्याज दर में फिर से कमी करने के उद्देश्य से 28-29 अक्टूबर को बैंक की बैठक प्रस्तावित है। संभावना है कि प्रमुख मुद्रास्फीति रिपोर्ट 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी तथा सरकार की मासिक खुदरा बिक्री रिपोर्ट अगले दिन जारी की जाएगी। अगली औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी।