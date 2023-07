US Shooting: गोलीबारी से फिर थर्राया अमेरिका, जॉर्जिया में हुई फायरिंग में चार लोगों की मौत; संदिग्ध फरार

अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। अमेरिका के जॉर्जिया में गोलीबारी में चार लोग मारे गए हैं। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय अधिकारी का कहना है कि गोलीबारी का एक संदिग्ध अभी भी फरार है। हेनरी काउंटी के अधिकारियों के एक बयान में कहा है कि पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।

US Shooting: गोलीबारी से फिर थर्राया अमेरिका, जॉर्जिया में हुई फायरिंग में चार लोगों की मौत (फोटो प्रतिकात्मक)

हैम्पटन (अमेरिका), एजेंसी। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। अमेरिका के जॉर्जिया में गोलीबारी में चार लोग मारे गए हैं। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, एक स्थानीय अधिकारी का कहना है कि गोलीबारी का एक संदिग्ध अभी भी फरार है। जॉर्जिया में काउंटी सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि अटलांटा के दक्षिण में एक छोटे से समुदाय में गोलीबारी में कम से कम चार लोग मारे गए हैं। हेनरी काउंटी के अधिकारियों के एक बयान में कहा है कि पुलिस अटलांटा के दक्षिण में हैम्पटन के एक उपखंड में शनिवार सुबह हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना की जांच कर रही है। सामूहिक गोलीबारी में मारे गए चार लोग बता दें कि जहां गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, वहां की आबादी करीब 8,500 के आसपास है। प्रवक्ता मेलिसा रॉबिन्सन ने समाचार एजेंसी एपी को फोन पर पुष्टि करते हुए बताया कि गोलीबारी में चार लोग मारे गए हैं और संदिग्ध अभी भी फरार है। घटना की जांच में जुटी पुलिस जॉर्जिया के हैम्पटन में पुलिस ने इस घटना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी है। फिलहाल इस घटना को लेकर कई स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां पुलिस की सहायता कर रही हैं, जिनमें जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी शामिल हैं। जीबीआई की प्रवक्ता नेली माइल्स ने कहा कि उनके पास इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी अमेरिका के कई अलग-अलग शहरों में गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी है। इन घटनाओं पर राष्ट्रपति जो बाइडन भी दुख जता चुके हैं। हालांकि, इसके बावजूद अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है।

