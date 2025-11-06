Language
    '7 नहीं 8 विमान मार गिराए', भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर अब क्या बोले ट्रंप?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:40 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए युद्ध को रुकवाया था, जिसमें आठ विमान गिराए गए थे। मियामी में उन्होंने व्यापारिक समझौते रद्द करने की धमकी देने की बात कही। भारत ने इस दावे का खंडन किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि युद्धविराम पाकिस्तानी कमांडरों की अपील के बाद हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी शिविरों को भी तबाह किया था।

    डोनल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए युद्ध को रुकवाने का दावा किया है। इतना ही नहीं उन्होंने अपने अजीबोगरीब दावे में कहा कि इस संघर्ष में आठ विमान मार गिराए गए।

    दरअसल, कल मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में ट्रंप ने युद्ध रुकवाने का अपना दावा एक बार फिर दोहराया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापारिक समझौते रद करने की धमकी दी थी। हालांकि, भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष ने कोई मध्यस्थता नहीं की है।

    ट्रंप ने दोहराया भारत-पाक संघर्ष रुकवाने का दावा

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान गिराए गए लड़ाकू विमानों की संख्या सात से बढ़ाकर आठ कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण करने के बाद दुनिया में चल रहे आठ युद्धों को रोकने का दावा किया है। इन आठ संघर्षों में भारत-पाकिस्तान के बीच मई के महीने में हुआ युद्ध भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कोसोवो-सर्बिया और कांगो-रवांडा को भी रुकवाने का दावा किया है।

    जानिए क्या-क्या बोले ट्रंप

    डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा था, तभी मैंने सुना कि ये दोनों देश युद्ध करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच संघर्ष में सात विमान मार गिराए गए और आठवां बुरी तरह घायल हो गया। असल में आठ विमान मार गिराए गए। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों देशों से कहा कि जब तक आप शांति के लिए सहमत नहीं होते, मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करूंगा।

    ट्रंप ने कहा कि उनकी धमकी के बाद दोनों देशों ने कहा कि व्यापार का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने कहा इसका सब कुछ लेना-देना है। आप परमाणु शक्ति संपन्न हैं। मैं आपके साथ व्यापार नहीं कर रहा हूं। अगर आप आपस में युद्धरत हैं तो हम आपके साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं।

    ट्रंप ने बताया कि अगले दिन ही उनको फोन आया कि दोनों देशों के बीच शांति हो गई है। ट्रंप ने कहा कि मैंने इस फैसले का स्वागत किया और दोनों देशों के साथ व्यापार के लिए आगे बढ़ा।

    भारत ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का खंडन

    गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे का भारत पहले ही खंडन कर चुका है। भारत की ओर से स्पष्ट कहा गया कि 10 मई को पाकिस्तानी कमांडरों की ओर से अपने भारतीय समकक्षों से आक्रमण रोकने की अपील के बाद युद्धविराम हुआ। बावजूद इसके ट्रंप अपने दावे को दोहराने से नहीं रुके। वह मई से ही यह दावा दोहरा रहे हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई लंबी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान युद्धविराम पर सहमत हुए हैं।

    ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह

    उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी। इसका बदला लेते हुए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमला किया। इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके में 9 आतंकी शिविरों को तबाह किया था। 

