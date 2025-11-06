'न्यूयॉर्क छोड़कर लोग फ्लोरिडा भागेंगे...', ममदानी की जीत पर ट्रंप का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत हासिल की है। वह शहर के पहले मुस्लिम और सबसे युवा मेयर बनेंगे। ममदानी राष्ट्रपति ट्रंप के आलोचक माने जाते हैं। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव लड़ने के बाद अमेरिका ने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा खो दिया है। इतना ही नहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट क्यूबा या वेनेज़ुएला में बदल जाएगा।

दरअसल, अमेरिका के बिजनेस फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि 5 नवंबर 2024 को अमेरिकी लोगों ने हमारी सरकार पर को चुना। हमने अपनी संप्रभुता बहाल की। कल रात न्यूयॉर्क में हमने अपनी थोड़ी संप्रभुता खो दी, लेकिन हम इसका ध्यान रखेंगे। इस दौरान ट्रंप ने जोर देकर कहा कि न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेट नेता का दृष्टिकोण पार्टी की अखिल-अमेरिका योजना को दर्शाता है।

ममदानी की जीत पर क्या-क्या बोले ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं, तो कल के न्यूयॉर्क में हुए मेयर चुनाव के नतीजों पर गौर कीजिए। जहां उनकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में एक कम्युनिस्ट को स्थापित किया है।

ट्रंप ने कहा कि मैंने काफी पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारे विरोधी अमेरिका को एक कम्युनिस्ट क्यूबा और एक समाजवादी वेनेजुएला में बदलने पर तुले हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इन जगहों का क्या हुआ। ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि जब ममदानी के शासन में न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क के लोग फ्लोरिडा भागने पर मजबूर हो जाएंगे।