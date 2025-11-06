'कभी इतने डरे हुए लोग नहीं देखे, मेरी कैबिनेट भी...'; चीनी राष्ट्रपति के अधिकारियों पर ट्रंप का तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से हुई मुलाकात के समय का वाकया सुनाते हुए चीनी प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों की खिल्ली उड़ाई है। अपने चीनी समकक्ष चिनफिंग के साथ हुई मुलाकात के दौरान की बात को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने ऐसे डरे-सहमे लोग पहले कभी नहीं देखे। ये लोग बैठक और उसके बाद की अनौपचारिक बातचीत के दौरान पूरी तरह से चुप रहे और अगर बोले तो बहुत जरूरी थोड़े से शब्द।

जानिए क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में ब्रेकफास्ट के दौरान रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ एक बैठक की। इसी बैठक के दौरान उन्होंने अपने इस अनुभव को साझा किया। सांसदों के साथ नाश्ते के दौरान ट्रंप ने कहा कि दो महीने पहले दुर्लभ खनिजों को लेकर कठिनाई बढ़ती हुई लग रही थी। लेकिन तेजी से कार्य करने से वह कठिनाई दूर हो गई। इस कठिनाई को दूर करने के लिए टैरिफ और कूटनीति का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग का उल्लेख करते हुए ट्रंप ने उन्हें सख्त और स्मार्ट व्यक्ति बताया।

मैं चाहता हूं कि... अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उत्तर कोरिया में शी चिनफिंग के साथ बैठक के दौरान कैसे चीनी राष्ट्रपति के दोनों ओर छह अधिकारी खड़े थे। वे सभी सावधान की मुद्रा में खड़े थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा मंत्रिमंडल भी इसी तरह व्यवहार करे। वहीं, जैसे ही ट्रंप ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने डरे हुए आदमी नहीं देखे, वैसे ही पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा।