Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर पूछे कठिन सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति के लिए निर्णायक फैसला

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के 'टैरिफ-टैरर' पर अहम सुनवाई हुई। अदालत ने ट्रंप प्रशासन के वकील से टैरिफ की वैधता पर सवाल पूछे। निचली अदालतों ने इसे राष्ट्रपति की शक्ति से बाहर बताया था। यह मामला वैश्विक अर्थव्यवस्था और ट्रंप की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। अदालत यह तय करेगी कि क्या टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकार में है या नहीं। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर पूछे कठिन सवाल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'टैरिफ-टैरर' पर कोई अंतिम फैसला होगा। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को बुधवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रूढि़वादी और उदार विचार के न्यायाधीशों से ट्रंप के व्यापक टैरिफ की वैधता पर कठिन सवालों का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह मामला वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला है और ट्रंप की शक्तियों का एक प्रमुख परीक्षण है।ये तर्क ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए हैं, जबकि निचली अदालतों ने यह निर्णय लिया था कि 1977 के एक संघीय कानून ''अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम'' (आइईईपीए) का अप्रत्याशित उपयोग राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है और टैरिफ लगाना उनकी शक्ति से परे है।

    अदालत में यह चुनौती टैरिफ से प्रभावित व्यवसायों के लाए तीन मुकदमों से संबंधित है। इसके अलावा, अदालत में टैरिफ के खिलाफ जाने वाले 12 अमेरिकी राज्यों में से अधिकांश डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के लिए ये एक महत्वपूर्ण अदालती परीक्षण है, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तीन ट्रिलियन-डालर का प्रभाव पड़ सकता है।

    दूसरी ओर, ट्रंप सरकार का कहना है कि टैरिफ अलग हैं क्योंकि वे उनके विदेश नीति के ²ष्टिकोण का प्रमुख हिस्सा हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां अदालतों को राष्ट्रपति के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। ट्रंप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अमेरिकी सालिसिटर जनरल डी. जान सायर ने इस मामले में टैरिफ लगाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अपनाए गए कानूनी तर्क का बचाव किया।

    सायर को तुरंत कई सवालों का सामना करना पड़ा, जो प्रशासन के तर्कों पर संदेह उठाते थे। कुछ न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि ट्रंप द्वारा कानून के आवेदन के तहत अनिश्चितकालीन टैरिफ लगाने का निर्णय एक बड़ा कदम है। इसके लिए कांग्रेस की अनुमति की आवश्यकता हो सकती है।

    सायर ने अदालत को बताया कि ट्रंप ने निर्धारित किया कि व्यापार घाटे ने अमेरिका को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा आपदा के कगार पर ला खड़ा किया है। टैरिफ का लागू होना ट्रंप को व्यापार सौदों पर बातचीत करने में मदद करता है और उन समझौतों को समाप्त करना हमें व्यापार प्रतिशोध का सामना करने के लिए निहत्था कर देगा और अमेरिका को विफलता की ओर ले जाएगा, जिसके विनाशकारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।''

    मुख्य न्यायाधीश जान राब‌र्ट्स ने सायर से पूछा कि क्या ट्रंप ने संविधान में कांग्रेस को सौंपे गए अधिकारों में हस्तक्षेप किया है? राब‌र्ट्स ने कहा, ''अमेरिकियों पर कर लगाने का अधिकार हमेशा कांग्रेस की मूल शक्ति रहा है'' और यह टैरिफ राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतीत होते हैं, जो संविधान के अनुसार कांग्रेस की भूमिका है। न्यायाधीश एमी कोनी बैरेट ने सायर से पूछा कि क्या राष्ट्रपति को ''आयात को नियंत्रित'' करने की आपातकालीन शक्ति देने वाली आइईईपीए की भाषा टैरिफ को शामिल करती है।