    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन तक... एपस्टीन फाइलों में किन-किन हस्तियों के नाम शामिल? पूरी लिस्ट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन तक, जेफरी एपस्टीन से जुड़े कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों के नाम हाल ही में जारी किए गए फाइलों में सा ...और पढ़ें

    एप्सटीन फाइलों में इस बड़ी हस्तियों के नाम शामिल। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों की एक और खेप ने पिछले दिनों पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस दस्तावेज में ऐसे नामों के खुलासे हो रहे हैं, जिसने सभी को हैरान कर दिया है।

    दरअसल, एपस्टीन फाइल्स के नाम से जाने जाने वाले ये रिकॉर्ड अमेरिकी न्याय विभाग पर लगातार दबाव और पारदर्शिता की मांग करने वाले कांग्रेस के आदेश के बाद सार्वजनिक किए गए। इन फाइलों में तस्वीरें, ईमेल, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सालों की जांच के दौरान इकट्ठा की गई जांच सामग्री शामिल है।

    तस्वीरों वेबसाइट पर पोस्ट होने के एक दिन के बाद ही कम से कम 16 डॉक्यूमेंट्स बिना किसी वजह बताए न्याय विभाग के एक वेबपेज से गायब हो गए। दावा किया जा रहा है कि इनमें एक तस्वीर भी थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, यौन अपराधी, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और एपस्टीन की लंबे समय की साथी घिसलेन मैक्सवेल के साथ दिख रहे थे, जो उनकी एक प्रॉपर्टी की दराज में मिली थी।

    एपस्टीन फाइलों में किन लोगों के नाम शामिल?

    दस्तावेजों से पता चलता है कि एपस्टीन फाइल्स और घिसलेन मैक्सवेल, जिन्हें अब सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए 20 साल की सजा हुई है। वहीं, इसमें कई हाई प्रोफाइल हस्तियों से घिरे हुए थे। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति, बड़े राजनेता, ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य, अरबपति, शिक्षाविद, संगीतकार और अभिनेता भी शामिल हैं।

    बता दें कि इन फाइलों में जिन एंटरटेनर्स के नाम हैं, उनमें एक्टर-सिंगर डायना रॉस, ग्लोबल पॉप आइकन माइकल जैक्सन, रोलिंग स्टोन्स के फ्रंटमैन मिक जैगर और ऑस्कर विजेता एक्टर केविन स्पेसी शामिल हैं। उन्हें अक्सर एपस्टीन, मैक्सवेल या बिल क्लिंटन जैसी राजनीतिक हस्तियों के साथ ग्रुप में फोटो खिंचवाते देखा गया था।

    इसके अलावा वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन भी एपस्टीन के साथ एक बिना तारीख वाली तस्वीर में दिख रहे हैं, जिसमें कई महिलाएं भी हैं जिनकी पहचान छिपाई गई है।

