Photos: एपस्टीन फाइल्स में सबसे बड़ा खुलासा, हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन; इन हस्तियों की भी तस्वीरें आई सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी जांच के तहत तीन लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इन दस्तावेजों ने से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए।

सामने आए दस्तावेजों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तस्वीर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बाथ टब में नहाते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि क्लिंटन कुछ लड़कियों के साथ पूल में नहाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें चार सेट में जारी की गईं। इसके कुछ समय बाद 1 और सेट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 3500 से अधिक फाइलें हैं, जिनमें 2.5 जीबी से अधिक तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन यह साफ नहीं हो सका है कि ये फोटो कहां से ली गई हैं। दावा किया जा रहा है कि इन दस्तावेजों में 254 मालिश करने वाली महिलाओं के नाम वाली सात पेज की लिस्ट पूरी तरह से ब्लैक आउट की गई है। इसके साथ ही स्पष्टीकरण दिया गया है कि संभावित पीड़ितों की जानकारी की सुरक्षा के लिए संपादित किया गया है।