Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Photos: एपस्टीन फाइल्स में सबसे बड़ा खुलासा, हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन; इन हस्तियों की भी तस्वीरें आई सामने

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    एपस्टीन फाइल्स में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बिल क्लिंटन हॉट टब में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खुलासे के साथ, कई अन्य हस्तियों की तस्वीरें भी ...और पढ़ें

    Hero Image

    एपस्टीन फाइल में हुआ बड़ा खुलासा। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी जांच के तहत तीन लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इन दस्तावेजों ने से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामने आए दस्तावेजों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तस्वीर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बाथ टब में नहाते नजर आ रहे हैं।

    Epstein Files (3)

    बता दें कि क्लिंटन कुछ लड़कियों के साथ पूल में नहाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें चार सेट में जारी की गईं। इसके कुछ समय बाद 1 और सेट जारी किया गया।

    Epstein Files (4)

    बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 3500 से अधिक फाइलें हैं, जिनमें 2.5 जीबी से अधिक तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन यह साफ नहीं हो सका है कि ये फोटो कहां से ली गई हैं।

    Epstein Files (2)

    दावा किया जा रहा है कि इन दस्तावेजों में 254 मालिश करने वाली महिलाओं के नाम वाली सात पेज की लिस्ट पूरी तरह से ब्लैक आउट की गई है। इसके साथ ही स्पष्टीकरण दिया गया है कि संभावित पीड़ितों की जानकारी की सुरक्षा के लिए संपादित किया गया है।

    Epstein Files (1)

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एपस्टीन की जांच से जुड़े रिकॉर्ड्स को रिलीज़ होने से रोकने के लिए महीनों तक लड़ाई लड़ी। बता दें कि एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में मौत हो गई थी।

    Epstein Files

    बाद में दबाव में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पिछले महीने एक कानून पर साइन किए, जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करना जरूरी था। शुक्रवार को ही इन दस्तावेजों को जारी करने की आखिरी तारीख थी।

    Epstein Files (5)

    इस मामले को लेकर डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने फॉक्स एंड फ्रेंड्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि शुक्रवार को कई लाख डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएंगे और आने वाले हफ्तों में कई लाख और जारी किए जाएंगे।

    उधर, डेमोक्रेटिक सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने इस आंशिक रिलीज की निंदा की। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह डोनल्ड ट्रंप को उनके बुरे अतीत से बचाने के लिए सिर्फ एक कवर-अप है।

    यह भी पढ़ें- जेफ्री एपस्टीन फाइल्स से जुड़ी 68 नई तस्वीरें जारी, बिल गेट्स और नोम चॉम्स्की जैसी हस्तियां शामिल