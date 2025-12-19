जेफ्री एपस्टीन फाइल्स से जुड़ी 68 नई तस्वीरें जारी, बिल गेट्स और नोम चॉम्स्की जैसी हस्तियां शामिल
अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स ने जेफ्री एपस्टीन की संपत्ति की नई तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें कई देशों के पासपोर्ट और पहचान पत्र शामिल हैं। तस्वीरों में नो ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स ने गुरुवार को कुख्यात अपराधी जेफ्री एपस्टीन की संपत्ति की नई तस्वीरें जारी की हैं। बिना किसी ज्यादा जानकारी के शेयर की गई 68 तस्वीरें एक बहुत बड़े कलेक्शन का हिस्सा हैं, जिसे कांग्रेस ने एपस्टीन की संपत्ति से हासिल किया है और पिछले कुछ दिनों से धीरे-धीरे जनता के सामने ला रही है।
हाल ही में जारी की गई तस्वीरों में कई देशों के पासपोर्ट और पहचान पत्रों की तस्वीरें हैं, जिनमें ज्यादातर पर्सनल डिटेल्स को छिपा दिया गया है। कई डॉक्यूमेंट्स पर "महिला" लिखा हुआ है, जिसमें यूक्रेन और रूस जैसे देशों के पासपोर्ट शामिल हैं और पहचान छिपाने के लिए तस्वीरों में कई चेहरों को धुंधला किया गया है।
बिल गेट्स और चॉम्स्की की तस्वीरें भी शामिल
दूसरी तस्वीरों में दो ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें पब्लिक इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की एक एयरक्राफ्ट में एपस्टीन के साथ बैठे दिख रहे हैं और बिल गेट्स की तस्वीरें हैं जिनमें वह एक महिला के बगल में पोज दे रहे हैं जिसका चेहरा धुंधला किया हुआ है।
इसके अलावा फिल्ममेकर वुडी एलन और ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन की तस्वीरें भी शामिल हैं - ये दोनों पहले जारी की गई तस्वीरों में भी नजर आए थे। तस्वीरों के ताजा बैच में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई गैर-कानूनी काम होता हुआ नहीं दिख रहा है।
जवान लड़कियों को भेजने की बात
लेकिन एक स्क्रीनशॉट में टेक्स्ट मैसेज का एक छोटा सा हिस्सा दिखा है, जिसमें एक अनजान जवान लड़कियों को भर्ती करने के बारे में बात करता हुआ दिख रहा है। पोस्ट में लिखा है, "मेरी एक दोस्त स्काउट है, उसने आज मुझे कुछ लड़कियां भेजी हैं। लेकिन वह हर लड़की के लिए 1000 डॉलर मांग रही है। मैं तुम्हें अभी लड़कियां भेजूंगा। शायद कोई J के लिए अच्छी हो?"
डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे सामग्री मिलते ही उसे पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों और जो भी पीड़ित हो सकते हैं, उनकी पहचान वाली जानकारी हटा रहे हैं।
यह भी पढ़ें: एपस्टीन एस्टेट से नई तस्वीरें जारी, ट्रंप-क्लिंटन आए नजर; लिस्ट में हैं कई बड़े नाम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।