जेफ्री एपस्टीन फाइल्स से जुड़ी 68 नई तस्वीरें जारी, बिल गेट्स और नोम चॉम्स्की जैसी हस्तियां शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स ने गुरुवार को कुख्यात अपराधी जेफ्री एपस्टीन की संपत्ति की नई तस्वीरें जारी की हैं। बिना किसी ज्यादा जानकारी के शेयर की गई 68 तस्वीरें एक बहुत बड़े कलेक्शन का हिस्सा हैं, जिसे कांग्रेस ने एपस्टीन की संपत्ति से हासिल किया है और पिछले कुछ दिनों से धीरे-धीरे जनता के सामने ला रही है।

हाल ही में जारी की गई तस्वीरों में कई देशों के पासपोर्ट और पहचान पत्रों की तस्वीरें हैं, जिनमें ज्यादातर पर्सनल डिटेल्स को छिपा दिया गया है। कई डॉक्यूमेंट्स पर "महिला" लिखा हुआ है, जिसमें यूक्रेन और रूस जैसे देशों के पासपोर्ट शामिल हैं और पहचान छिपाने के लिए तस्वीरों में कई चेहरों को धुंधला किया गया है।

बिल गेट्स और चॉम्स्की की तस्वीरें भी शामिल दूसरी तस्वीरों में दो ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें पब्लिक इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की एक एयरक्राफ्ट में एपस्टीन के साथ बैठे दिख रहे हैं और बिल गेट्स की तस्वीरें हैं जिनमें वह एक महिला के बगल में पोज दे रहे हैं जिसका चेहरा धुंधला किया हुआ है।

इसके अलावा फिल्ममेकर वुडी एलन और ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन की तस्वीरें भी शामिल हैं - ये दोनों पहले जारी की गई तस्वीरों में भी नजर आए थे। तस्वीरों के ताजा बैच में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई गैर-कानूनी काम होता हुआ नहीं दिख रहा है।