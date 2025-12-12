Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एपस्टीन एस्टेट से नई तस्वीरें जारी, ट्रंप-क्लिंटन आए नजर; लिस्ट में हैं कई बड़े नाम

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:57 PM (IST)

    अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मामले में डेमोक्रेट सांसदों ने 19 नई तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें डोनल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रू नजर आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    एपस्टीन एस्टेट से नई तस्वीरें जारी, ट्रंप-क्लिंटन आए नजर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में दिवंगत फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों ने एपस्टीन के एस्टेट से मिली 95 हजार तस्वीरों में से 19 नई तस्वीरें शुक्रवार को जारी कीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन तस्वीरों में डोनल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व प्रिंस एंड्रू नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को बिना किसी कैप्शन और संदर्भ के जारी किया गया है, इसलिए ये कब और कहां ली गईंयह साफ नहीं है।

    महिलाओं के साथ खड़े हैं ट्रंप

    इन तस्वीरों में एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो दिखती है, जिसमें ट्रंप छह महिलाओं के साथ खड़े हैं। ट्रंप पहले एपस्टीन के करीबी माने जाते थे, हालांकि उन्होंने बाद में उससे दूरी बना ली थी, तब जब एपस्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे।

    फोटो में स्टीव बैनन, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैनसन, हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर्स और वकील एलन डर्शोविट्ज जैसे नाम भी नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर में ट्रंप के मजाकिया कार्टून के साथ एक कटोरे में कंडोम रखे दिखते हैं, जिन पर लिखा है- "I’m HUUUUGE!"और नीचे एक बोर्ड पर लिखा है- "Trump condom $4.50"

    क्लिंटन और एंड्रू ने दी सफाई

    बिल क्लिंटन पहले स्वीकार कर चुके हैं कि वे एपस्टीन के प्राइवेट जेट से यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें एपस्टीन के अपराधों की जानकारी नहीं थी। वहीं, प्रिंस एंड्रू को एपस्टीन से संबंधों के बाद अपने शाही पद और विशेषाधिकार गंवाने पड़े, हालांकि उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि ये तस्वीरें उन दस्तावेजों से अलग हैं जिन्हें अब न्याय विभाग को जारी करने के लिए मजबूर किया गया है।

    डेमोक्रेट्स ने क्या कहा?

    डेमोक्रेट नेता रॉबर्ट गार्सिया ने कहा, "यह समय है कि व्हाइट हाउस की ढंकी चीजें सामने आएं और पीड़ितों को न्याय मिले।" उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें कई बड़े लोगों के एपस्टीन से रिश्तों पर और सवाल खड़े करती हैं, और सभी फाइलें तुरंत जारी की जानी चाहिए।

    दूसरी ओर, रिपब्लिकन सांसदों की एक समिति पहले ही एपस्टीन एस्टेट से मिले दसियों हजार दस्तावेज जारी कर चुकी है। ईमेल में एपस्टीन ने दावा किया था कि ट्रंप ने उसकी बड़ी शिकायतकर्ता वर्जीनिया ज्यूफ्रे के साथ कई घंटे बिताए थे।

    एपस्टीन ने यह भी लिखा कि ट्रंप लड़कियों के बारे में जानते थे जो ट्रंप के उस दावे से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एपस्टीन को अपने क्लब मार-ए-लागो से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह वहां काम करने वाली युवा महिलाओं को बहला रहा था।

    पुतिन ने पाक PM को कराया 40 मिनट इंतजार, झल्लाकर मीटिंग में जबरन घुस गए शहबाज; फिर क्या हुआ?