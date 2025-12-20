Language
    बिल क्लिंटन की गोद में बैठी महिला, हॉट टब में लड़कियां... डेमोक्रेट्स के खिलाफ एपस्टीन फाइल्स को हथियार बना रहे ट्रंप?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन जांच से संबंधित फाइलें जारी की हैं, जिनमें बिल क्लिंटन प्रमुखता से शामिल हैं। इन फाइलों में क्लिंटन की कई तस्वीरें हैं, ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    सार्वजनिक किए गए हजारों दस्तावेजों में क्लिंटन की कई तस्वीरें हैं (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी की गई फाइलों के पहले बैच में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन प्रमुखता से शामिल हैं। ये फाइलें दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की जांच से संबंधित थीं। इन बहुप्रतीक्षित फाइलों में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ध्यान हटाकर अन्य पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया है।

    सार्वजनिक किए गए हजारों दस्तावेजों में क्लिंटन की कई तस्वीरें हैं। कुछ में वे एक निजी विमान में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक में उनकी गोद में एक महिला बैठी है जिसका चेहरा तस्वीर से हटा दिया गया है। एक अन्य तस्वीर में वे एपस्टीन की लंबे समय से करीबी रहीं घिसलेन मैक्सवेल और एक के साथ स्विमिंग पूल में हैं, जिसका चेहरा भी हटा दिया गया है।

    महिलाओं का चेहरा छिपाया गया

    एक अन्य तस्वीर में क्लिंटन एक हॉट टब में एक महिला के साथ हैं, जिसका चेहरा भी हटा दिया गया है। फाइलों में यह नहीं बताया गया है कि ये तस्वीरें कब ली गई थीं और इनके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। प्रेस मंत्री कैरोलिन लीविट और शीर्ष सहयोगी स्टीवन चेंग सहित कई व्हाइट हाउस अधिकारियों ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर इन तस्वीरों को प्रमुखता से साझा किया।

    एक बयान में, क्लिंटन के प्रवक्ता एंजेल उरेना ने कहा कि एपस्टीन जांच बिल क्लिंटन के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा, 'यहां दो तरह के लोग हैं। पहला समूह कुछ नहीं जानता था और एपस्टीन के अपराध सामने आने से पहले ही उनसे संबंध तोड़ लिए थे। दूसरा समूह उसके बाद भी संबंध बनाए रखने वाला था। हम पहले समूह में हैं। दूसरे समूह के लोगों द्वारा कितना भी टालमटोल किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।' एपस्टीन के ज्ञात पीड़ितों में से किसी ने भी क्लिंटन पर दु‌र्व्यवहार का आरोप नहीं लगाया है।

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

