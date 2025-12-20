बिल क्लिंटन की गोद में बैठी महिला, हॉट टब में लड़कियां... डेमोक्रेट्स के खिलाफ एपस्टीन फाइल्स को हथियार बना रहे ट्रंप?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी की गई फाइलों के पहले बैच में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन प्रमुखता से शामिल हैं। ये फाइलें दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की जांच से संबंधित थीं। इन बहुप्रतीक्षित फाइलों में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ध्यान हटाकर अन्य पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया है।

सार्वजनिक किए गए हजारों दस्तावेजों में क्लिंटन की कई तस्वीरें हैं। कुछ में वे एक निजी विमान में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक में उनकी गोद में एक महिला बैठी है जिसका चेहरा तस्वीर से हटा दिया गया है। एक अन्य तस्वीर में वे एपस्टीन की लंबे समय से करीबी रहीं घिसलेन मैक्सवेल और एक के साथ स्विमिंग पूल में हैं, जिसका चेहरा भी हटा दिया गया है।

महिलाओं का चेहरा छिपाया गया एक अन्य तस्वीर में क्लिंटन एक हॉट टब में एक महिला के साथ हैं, जिसका चेहरा भी हटा दिया गया है। फाइलों में यह नहीं बताया गया है कि ये तस्वीरें कब ली गई थीं और इनके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। प्रेस मंत्री कैरोलिन लीविट और शीर्ष सहयोगी स्टीवन चेंग सहित कई व्हाइट हाउस अधिकारियों ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर इन तस्वीरों को प्रमुखता से साझा किया।