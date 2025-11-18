एप्सटीन जांच को सार्वजनिक करने का समर्थन करें रिपब्लिकन, पार्टी में बढ़ते दबाव के बीच ट्रंप ने बदला रुख
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफ्री एप्सटीन मामले के सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का समर्थन किया है। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों से भी ऐसा करने को कहा है। ट्रंप ने कहा कि इस मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और जनता को सारी जानकारी मिलनी चाहिए। एप्सटीन पर कम उम्र की लड़कियों के शोषण का आरोप था और 2019 में उसकी जेल में मौत हो गई थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफ्री एप्सटीन मामले के सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए संसद में आने वाले प्रस्ताव के समर्थन का रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा, मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी इसे लेकर बेवजह का हौव्वा खड़ा कर रही है। एप्सटीन अमेरिका में कम उम्र लड़कियों के जरिये नामचीन लोगों से संपर्क कायम करता था और लाभ उठाता था। कई दस्तावेजों और तस्वीरों में एप्सटीन के ट्रंप से भी संपर्क होने के संकेत मिले हैं। एप्सटीन की 2019 में न्यूयार्क की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी।
अपनी पोस्ट में ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट अपने बयान में कहा, एप्सटीन मामले में हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह डेमोक्रेटिक पार्टी का हौव्वा है जिसे कट्टरपंथी वामपंथी सोच वालों ने तैयार किया है। ऐसा रिपब्लिकन पार्टी की सफलता से घबराकर किया गया है।
एप्सटीन से जुड़े दस्तावेजों पर ट्रंप का यह बदला रुख रिपब्लिकन पार्टी में इस मसले पर बने अंतर्विरोध का नतीजा माना जा रहा है। लंबे समय से ट्रंप समर्थक रहीं जार्जिया से सांसद एम टेलर ग्रीन का एप्सटीन फाइलों को सार्वजनिक करने का समर्थन इसका सुबूत है।
ट्रंप ने कहा- जनता को बताई जानी चाहिए सभी बात
ट्रंप ने कहा, एप्सटीन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग के पीछे अगर सभी रिपब्लिकन नेता खड़े हो जाएं तब भी उसकी मुझे परवाह नहीं। एप्सटीन फाइलों से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक करने का विधेयक संसद से पारित होने पर न्याय विभाग को वे सभी बातें जनता के सामने रखनी होंगी जो इस मामले की जांच में पता चली हैं। यहां तक कि एप्सटीन की संदिग्ध मौत को लेकर हुई जांच के बारे में भी जनता को बताना होगा।
