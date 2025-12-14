'गंभीर परिणाम भुगतने होंगे', सीरिया हमले में तीन अमेरिकियों की मौत पर भड़के ट्रंप; ISIS को दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया में हाल में ही हुए एक हमले में दो अमेरिकी सैनिकों और नागरिक के मारे जाने पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस दौरान जवाबी हमले की कसम खाई है। ट्रंप ने एलान करते हुए कहा कि अमेरिका जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा।

दरअसल, यूएस ने इस हमले को लेकर इस्लामिक स्टेट समूह को जिम्मेदार ठहराया है। बाल्टीमोर में सेना- नौसेना फुटबॉल मैच के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आईएसआईएस का हमला है।

ट्रंप ने और क्या कहा? ट्रंप ने बताया कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा भी इस हमले से काफी परेशान हैं। वह भड़के हुए भी है। वहीं, रिपब्लिकन सेन जोनी का कहना है कि मारे गए सैनिक लोवा नेशनल गार्ड के जवान थे। उन्होंने कहा कि लोवा नेशनल गार्ड के सैनिकों की मौत बेहद दुखद है। वहीं, जो लोग इस हमले में घायल हुए हैं उनका उपचार चल रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह एक आतंकी हमला था और जवाबी कार्रवाई में वह भी मारा गया।

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को बनाया गया निशाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा कि हमले को काफी गंभीरता से लिया गया है। बता दें कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद पहली बार सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर इस प्रकार का कोई हमला हुआ है। पेंटागन के चफ प्रवक्ता ने बताया कि आतंकविरोधी अभियान में शामिल सैनिकों पर यह हमला किया गया है।