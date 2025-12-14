प्रवासियों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल को खत्म करेगा ट्रंप प्रशासन, बताई यह वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन ने मानवीय आधार पर पैरोल के दुरुपयोग का हवाला देते हुए कई देशों के प्रवासियों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करने का फैसला किया है।

गृह सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को कहा कि यह कदम कोलंबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती और होंडुरास से आए प्रवासियों और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों पर लागू होता है।

किस तरह हो रही पैरोल की बहाली?

गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि ट्रंप प्रशासन मानवीय पैरोल के दुरुपयोग को समाप्त कर रहा है, जिसके तहत कम जांच-पड़ताल वाले विदेशी नागरिक पारंपरिक पैरोल प्रक्रिया को दरकिनार कर देते थे। पैरोल का इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कभी इरादा नहीं था। गृह सुरक्षा विभाग अब पैरोल को कांग्रेस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर बहाल कर रहा है। पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल को समाप्त करना व्यावहारिक नीतियों की ओर वापसी है और अमेरिका फ‌र्स्ट नीति की ओर एक कदम है।