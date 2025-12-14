Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रवासियों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल को खत्म करेगा ट्रंप प्रशासन, बताई यह वजह

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    ट्रंप प्रशासन ने मानवीय आधार पर पैरोल के दुरुपयोग का हवाला देते हुए कई देशों के प्रवासियों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करने ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन ने मानवीय आधार पर पैरोल के दुरुपयोग का हवाला देते हुए कई देशों के प्रवासियों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करने का फैसला किया है।

    गृह सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को कहा कि यह कदम कोलंबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती और होंडुरास से आए प्रवासियों और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों पर लागू होता है।

    किस तरह हो रही पैरोल की बहाली?

    गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि ट्रंप प्रशासन मानवीय पैरोल के दुरुपयोग को समाप्त कर रहा है, जिसके तहत कम जांच-पड़ताल वाले विदेशी नागरिक पारंपरिक पैरोल प्रक्रिया को दरकिनार कर देते थे। पैरोल का इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कभी इरादा नहीं था। गृह सुरक्षा विभाग अब पैरोल को कांग्रेस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर बहाल कर रहा है। पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल को समाप्त करना व्यावहारिक नीतियों की ओर वापसी है और अमेरिका फ‌र्स्ट नीति की ओर एक कदम है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोटिस में क्या कहा गया?

    फॉक्स न्यूज के अनुसार, गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि परिवारों को फिर से मिलाने की इच्छा, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने की संघीय सरकार की जिम्मेदारी से ऊपर नहीं है। पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम की समाप्ति पर संघीय रजिस्टर नोटिस में कहा गया है-विभाग स्वीकार करता है कि इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका आए विदेशी नागरिक में अपने परिवार के सदस्यों से पैरोल पर मिल सकते थे।

    यह भी पढ़ें: 'ट्रेड डील पर भारत ने अमेरिका को दिया खास ऑफर', ट्रंप के अधिकारी का दावा