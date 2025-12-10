'ट्रेड डील पर भारत ने अमेरिका को दिया खास ऑफर', ट्रंप के अधिकारी का दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कई महीनों से डोनल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका ने दुनिया में सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत का टैरिफ भारत पर ही लगाया है। H-1b वीजा को लेकर ट्रंप ने कड़े नियम लागू किए, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है।

भारत के साथ ट्रेड डील पर बात करने वाले अमेरिकी प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के अनुसार, दोनों देशों की ट्रेड डील सकारात्मक मोड़ पर है। भारत ने अमेरिका को अब तक का बेस्ट प्रस्ताव दिया है। किन फसलों को मिलेगी भारत में एंट्री अमेरिकी संसद में भाषण के दौरान ग्रीर ने कहा, अमेरिकी ज्वार और सोयाबीन जैसे उत्पादों के लिए भारत अपना बाजार खोलने के लिए तैयार हो गया है। USTR की एक टीम अभी भारत में ही है। हम उनके साथ बातचीत करके कृषि क्षेत्र में आई बाधाओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्रीर का कहना है कि भारत ने कुछ फसलों के आयात पर आपत्ति जताई है। मगर, दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी चल रही है। अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत एक बेहतरीन वैकल्पिक बाजार है। बस हमें उनके साथ व्यापार करने का रास्ता ढूंढना होगा।

नए बाजार की तलाश में अमेरिका चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने का जिक्र करते हुए ग्रीर ने कहा, "हम दक्षिण एशिया और यूरोप में बाजार की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने किसानों की मदद करने के लिए भारत समेत कई देशों से हाथ मिलाया है। ऐसे में अगर कोई देश अमेरिका के लिए अपने बाजार खोलने को तैयार है, तो हम उससे बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।"