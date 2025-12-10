'नाटो मुझे डैडी कहता है', ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को बताया मूर्ख; यूक्रेन में की चुनाव कराने की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पोलिटिको को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। ट्रंप ने यूरोप को आव्रजन और यूक्रेन के मुद्दे पर पतनशील और कमजोर बताया, जिससे अमेरिका और उसके पुराने सहयोगियों के बीच दरार और गहरी हो गई।

पोलिटिको से बात करते हुए ट्रंप ने राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से रूस के आक्रमण के बीच चुनाव कराने की मांग की और कहा कि मॉस्को का 'ऊपरी हाथ' है। ट्रंप ने कहा कि अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने प्रवासियों पर यूरोप की नीतियों को विनाशकारी करार दिया और कहा कि राजनीतिक सत्यता की चाहत उन्हें कमजोर बना रही है। वे बातें तो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। युद्ध बस चलता रहता है।

इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपीय देशों की भी आलोचना की, क्योंकि युद्ध को समाप्त करने की अमेरिकी योजना पर मतभेद बढ़ रहे हैं। यूरोप में कई लोगों को डर है कि इससे कीव को रूस को अपना क्षेत्र सौंपना पड़ेगा।

नाटो मुझे डैडी कहता है ट्रंप ने कहा कि नाटो मुझे डैडी कहता है। वहीं, यूरोपीय नेताओं को 'मूर्ख' बताते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन जैसे देशों को 'नष्ट' होना बताया। ट्रंप ने कहा कि अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हैं।

यूरोप की नीतियों का आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह उन्हें कमजोर बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप के नेताओं में कुछ सचमुच मूर्ख लोग भी हैं। गौरतलब है कि ट्रंप के इस बयान से यूरोपीय राजधानियों में अमेरिकी सुरक्षा रणनीति को लेकर फैली चिंता और बढ़ जाएगी, जो पिछले सप्ताह सामने आई थी। इस रणनीति में प्रवासन पर यूरोप में प्रतिरोध को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया था और तथाकथित सभ्यतागत विनाश की चेतावनी दी गई थी।