Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'नाटो मुझे डैडी कहता है', ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को बताया मूर्ख; यूक्रेन में की चुनाव कराने की मांग

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:26 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को आव्रजन और यूक्रेन के मुद्दे पर पतनशील और कमजोर बताया। उन्होंने राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से रूस के आ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रंप ने यूक्रेन में की चुनाव कराने की मांग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पोलिटिको को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। ट्रंप ने यूरोप को आव्रजन और यूक्रेन के मुद्दे पर पतनशील और कमजोर बताया, जिससे अमेरिका और उसके पुराने सहयोगियों के बीच दरार और गहरी हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पोलिटिको से बात करते हुए ट्रंप ने राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से रूस के आक्रमण के बीच चुनाव कराने की मांग की और कहा कि मॉस्को का 'ऊपरी हाथ' है।

    ट्रंप ने कहा कि अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने प्रवासियों पर यूरोप की नीतियों को विनाशकारी करार दिया और कहा कि राजनीतिक सत्यता की चाहत उन्हें कमजोर बना रही है। वे बातें तो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। युद्ध बस चलता रहता है।

    इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपीय देशों की भी आलोचना की, क्योंकि युद्ध को समाप्त करने की अमेरिकी योजना पर मतभेद बढ़ रहे हैं। यूरोप में कई लोगों को डर है कि इससे कीव को रूस को अपना क्षेत्र सौंपना पड़ेगा।

    नाटो मुझे डैडी कहता है

    ट्रंप ने कहा कि नाटो मुझे डैडी कहता है। वहीं, यूरोपीय नेताओं को 'मूर्ख' बताते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन जैसे देशों को 'नष्ट' होना बताया। ट्रंप ने कहा कि अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हैं।

    यूरोप की नीतियों का आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह उन्हें कमजोर बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप के नेताओं में कुछ सचमुच मूर्ख लोग भी हैं।

    गौरतलब है कि ट्रंप के इस बयान से यूरोपीय राजधानियों में अमेरिकी सुरक्षा रणनीति को लेकर फैली चिंता और बढ़ जाएगी, जो पिछले सप्ताह सामने आई थी। इस रणनीति में प्रवासन पर यूरोप में प्रतिरोध को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया था और तथाकथित सभ्यतागत विनाश की चेतावनी दी गई थी।

    चुनाव कराने का यह सही समय

    इससे पहले जनवरी में ट्रंप ने जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह कहा था और फिर फरवरी में ओवल ऑफिस में उनकी आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि चुनाव कराने का यह सही समय है। वे चुनाव कराने के बजाय युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेस्की ने मंगलवार को ट्रम्प की टिप्पणियों के जवाब में कहा कि यदि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तो वह चुनाव के लिए तैयार हैं।