ईरान जा रहे चीनी कार्गो जहाज पर अमेरिकी सेना का छापा, पकड़ी गई ये सामग्री
वाल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने चीन से ईरान जा रहे एक कार्गो जहाज पर छापा मारा। जहाज को श्रीलंका से दूर रोका गया। अमेरिकी अधिक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन से ईरान जा रहे कार्गो जहाज पर पिछले महीने अमेरिकी रक्षा बलों ने छापा मारा था। वाल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में सामुद्रिक क्षेत्र में ट्रंप प्रशासन की आक्रामक कार्रवाई का ये ताजा मामला है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों अमेरिका ने वेनेजुएला के एक तेल टैंकर जहाज को भी अपने कब्जे में लिया है। ये जहाज क्यूबा जा रहा था। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से अखबार ने बताया कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने श्रीलंका से सैकड़ों मील दूर जहाज पर छापा मारा। हाल के वर्षों में ये पहली बार है जब अमेरिकी बलों ने चीन से ईरान जा रहे कार्गो जहाज पर कार्रवाई की हो।
क्या सामग्री पकड़ी गई?
अमेरिका के हिंद-प्रशांत कमान ने तत्काल इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का दावा है कि ईरान के पारंपरिक हथियारों के काम लायक सामग्री पकड़ी गई है। हालांकि उनका कहना है कि इस सामग्री का नागरिक और सैन्य, दोनों तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि छानबीन के बाद जहाज को आगे जाने दिया गया। इस मामले में ईरान और चीन की तरफ से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
