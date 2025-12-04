अमेरिका में बड़े हमले की साजिश नाकाम, गोला-बारूद के साथ पाकिस्तानी छात्र गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के डेलावेयर राज्य में एक पाकिस्तानी मूल के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया अप्रवासी लुकमान खान 25 वर्ष का है, जो डेलावेयर विश्वविद्यालय का छात्र है। उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वह अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की योजना बना रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार किए गए लुकमान खान के पास से भारी मात्रा में बंदूकें, गोला-बारूद, बॉडी आर्मर मिला है। उसके पास से नोटबुक भी बरामद हुआ है। जिसमें सभी को मारने और शहादत हासिल करने की योजना का जिक्र है। हस्तलिखित नोटबुक में विस्तार से लिखा था कि अतिरिक्त हथियार और आग्नेयास्त्र कैसे हासिल किए जाएं, सामूहिक हमले में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए और हमले के बाद पुलिस-एफबीआई की जांच से कैसे बचा जाए। पत्र में डेलावेयर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का लेआउट, प्रवेश-निकास द्वार और एक पुलिस अधिकारी का नाम भी लिखा था। बार-बार सबको मार डालो, शहादत सबसे बड़ी चीज है जैसे वाक्य लिखे हुए थे।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि इस नोटबुक में पूर्व-नियोजित हमले की योजनाएं और स्पष्ट रूप से युद्ध तकनीकें लिखी थीं। कथित हमले के पीछे की पूरी मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन लुकमान खान ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि शहीद होना सबसे महान चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं।

सामूहिक गोलीबारी का तैयार कर रहा था प्लान उसके पास से मिले दस्तावेज और हथियार बताते हैं कि डेलावेयर यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सामूहिक गोलीबारी का प्लान तैयार था, जिसे समय रहते रोक लिया गया। लुकमान खान का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वह युवावस्था से ही अमेरिका में है और एक अमेरिकी नागरिक है।

छापेमारी के दौरान मिले अवैध हथियार गिरफ्तारी के बाद जब एफबीआई ने उसके विलमिंगटन स्थित घर पर छापा मारा और एक एआर-शैली की राइफल बरामद की, जो रेड-डॉट स्कोप से सुसज्जित थी, साथ ही एक दूसरी ग्लॉक पिस्तौल भी बरामद की - यह पिस्तौल एक अवैध उपकरण से लैस थी, जो इसे एक पूर्ण स्वचालित मशीन गन में परिवर्तित कर देती थी, जो प्रति मिनट 1,200 राउंड फायर करने में सक्षम थी।