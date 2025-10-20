'भारी टैरिफ चुकाने के लिए तैयार रहें...', रूसी तेल को लेकर ट्रंप ने भारत को फिर दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दीवाली के दिन टैरिफ को लेकर भारत पर बड़ी टिप्पणी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए दोहराया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है, तो वह टैरिफ में और बढ़ोतरी करेंगे।

इतना ही नहीं ट्रंप ने अपने उस दावे को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और इसको लेकर पीएम मोदी से उनकी फोन पर बात भी हुई है। हालांकि, MEA पहले ही बता चुका है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई है।

ट्रंप ने फिर किया ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वनफोर्स में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर भारत उनकी शर्तों पर तैयार नहीं होता है, वह भारी टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा मैंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी रूसी तेल खरीद के मामले पर बात की है।