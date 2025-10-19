ट्रंप के खिलाफ 2700 शहरों में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके सत्तावादी रुख के खिलाफ शनिवार को देशभर में लाखों लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। 'नो किंग्स डे' नाम से आयोजित इस राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रामीण इलाकों से लेकर न्यूयार्क जैसे बड़े शहरों तक व्यापक भागीदारी देखने को मिली।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रंप खुद को लोकतांत्रिक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि राजा की तरह पेश कर रहे हैं। एएनआइ के मुताबिक, माना जा रहा है कि अमेरिका के 2700 शहरों में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। सीएनएन के मुताबिक जून में हुए नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार 20 लाख अधिक प्रदर्शनकारी शामिल हुए।

शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन वहीं, पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन लगभग हर जगह शांतिपूर्ण रहा, कहीं से भी किसी तरह की हिंसा की खबरें नहीं मिलीं। साथ ही किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं, जब अमेरिकी सरकार शटडाउन के दौर से गुजर रही है और राजनीतिक तनाव चरम पर है।

डेमोक्रेट नेताओं ने बड़े पैमाने पर इन प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि इससे विपक्ष मजबूत हुआ है। डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ने कहा कि इस तरह की बड़ी रैलियां दरकिनार महसूस करनेवाले लोगों को बोलने का हौसला देती हैं। न्यूयार्क के टाइम्स स्क्वायर में भारी भीड़ जमा हुई, जहां लोगों ने “आइ प्लेज एलिजिएंस टू नो किंग'' जैसे नारे लिखे पोस्टर लहराए।

लोगों ने पहने थे अजीबोगरीब कपड़े कई प्रदर्शनकारी व्यंग्यात्मक पोशाकें और गुब्बारेनुमा मेंढक के परिधान पहने नजर आए। ट्रंप प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताने की कोशिश का मजाक उड़ाने के लिए लोगों ने अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि इस बार 600 से अधिक अतिरिक्त विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें अधिकांश छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हुए।

अटलांटा में हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर ट्रंप प्रशासन की प्रवासी नीति, न्याय विभाग पर दबाव और सरकारी कामकाज को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों की आलोचना की। केंटकी जैसे ट्रंप समर्थक राज्यों में भी लोग सड़कों पर उतरे। स्थानीय न्यायालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे लहराए, जबकि ट्रंप समर्थकों ने विरोध जताया।

आयोजकों का कहना है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की नीतियों ने लोगों में डर और असंतोष को और गहरा किया है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जितनी आक्रामक ट्रंप की नीतियां होंगी, उतना ही मजबूत विरोध आंदोलन उभरेगा। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन एक दिन का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की लंबी लड़ाई है। इस अभियान को कई प्रगतिशील समूहों और हालीवुड अभिनेता राबर्ट डी नीरो जैसी हस्तियों का भी समर्थन प्राप्त है।वहीं, रिपब्लिकन नेताओं ने इस प्रदर्शन को 'अमेरिका विरोधी रैली' बताते हुए इसकी आलोचना की और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को पैसे देकर बुलाया जा रहा है। हालांकि, आयोजकों ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि उनका संघर्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है।

देशव्यापी आंदोलनों के बीच ट्रंप का कैसा बीता दिन देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित घर क्लब मार-ए-लागो में सप्ताहांत बिताया। एपी के मुताबिक, उन्होंने फाक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि वे मुझे राजा बता रहे हैं, जबकि मैं राजा नहीं हूं। इसके साथ ही ट्रंप ने नो किंग प्रदर्शनकारियों का मखौल उड़ाते हुए एक एआइ जेनरेटेड वीडियो जारी किया। इसमें ट्रंप एक लड़ाकू विमान उड़ाते हुए दिख रहे हैं। विमान पर पेंट से - किंग ट्रंप- लिखा हुआ है।