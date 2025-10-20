Language
    ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ट्रंप का एक्शन तेज, सैन्य कार्रवाई में दो नार्को आतंकी ढेर

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:03 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में पनडुब्बी के इस्तेमाल का खुलासा किया। अमेरिकी सेना ने एक पनडुब्बी पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में फेंटानिल जब्त किया, जिसमें दो नार्को आतंकवादी मारे गए और दो पकड़े गए। ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को ड्रग लीडर बताते हुए आर्थिक मदद रोकने की चेतावनी दी। उन्होंने नार्को आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ड्रग्स तस्करों पर लगातार कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि अब उन्होंने इस काम में पनडुब्बियों की मदद लेनी शुरू कर दी है। इस क्रम में यूएस मिलिट्री ने सूचना के आधार पर एक पनडुब्बी पर कार्रवाई की।

    बताया गया कि इसमें भारी मात्रा में फेटानिल और अन्य अवैध ड्रग्स भरी हुई थी। सैन्य कार्रवाई में दो नार्को आतंकवादी मारे गए, जबकि दो जिंदा पकड़े गए। इनमें से एक कोलंबिया और दूसरा इक्वाडोर का नागरिक था। दोनों पर आगे की कार्रवाई के लिए उनके देश भेज दिया गया है।

    25 हजार नागरिकों की जान को खतरे में पड़ सकती थी- ट्रंप

    ट्रंप ने बताया कि अगर ये ड्रग्स अमेरिका आ जाती तो 25 हजार नागरिकों की जान को खतरे में डाल सकती थी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के मुताबिक ये पनडुब्बी कोलंबियाई वामपंथी विद्रोही समूह नेशनल लिबरेशन आर्मी की थी।

    ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नार्को तस्करों के ट्रांजिट रूट पर ड्रग्स लेकर आ रही पनडुब्बी के बारे में यूएस इंटेलिजेंस ने पुष्टि की थी। कार्रवाई में किसी भी अमेरिकी सैन्यकर्मी को नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होने कहा कि मेरी निगरानी में अमेरिका नार्को आतंकवादियों को कत्तई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वे जमीन के रास्ते आएं या समुद्र से।

    दो आरोपियों को अमेरिकी नेवी युद्धपोत पर लाया गया

    अल जजीरा के मुताबिक, गुरुवार को हुई कार्रवाई में जिंदा बचे दो आरोपितों को यूएस फोर्सेज ने हेलीकाप्टर से नजदीकी अमेरिकी नेवी युद्धपोत पर पहुंचाया। सितंबर के बादर से अमेरिका ने कैरेबियन सागर में छह नौकाओं पर हमला किया है। आरोप है कि ये नावें वेनेजुएला से ड्रग्स लेकर चली थीं। हालांकि, एक भी मामले में पुख्ता सुबूत पेश नहीं किए गए। अब तक 29 संदिग्ध ड्रग्स तस्कर मारे गए हैं।

    ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को अवैध ड्रग लीडर बताया

    इनसेटट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को बताया ड्रग लीडर ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो को अवैध ड्रग लीडर बताया और कहा कि वह पूरी ताकत से ड्रग्स उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस दक्षिण अमेरिकी देश को बड़े पैमाने पर किए जानेवाले भुगतान और सब्सिडी पर रोक लगाई जाएगी।

    रायटर के मुताबिक, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस ड्रग्स को अमेरिका में बेचने की साजिश है, जिससे देश में बड़े पैमाने पर मौतें हों, तबाही हो और अफरातफरी फैल जाए। बता दें कि यूएसएड को फंडिंग रोके जाने से कोलंबिया को मानवीय आर्थिक मदद बंद हो गई है। वॉशिंगटन स्थित कोलंबिया दूतावास ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

    पिछले महीने फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने की वजह से ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति के वीजा पर रोक लगा दी थी। सितंबर में ट्रंप ने अफगानिस्तान, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया और वेनेजुएला पर ड्रग्स नियंत्रण समझौतों को पूरा करने में विफल देशों की सूची में शामिल किया था।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

