'भारत को दुरुस्त करने की जरूरत', अमेरिका के साथ तनाव के बीच ट्रंप के मंत्री का बेतुका बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया जिससे दोनों देशों में व्यापारिक तनाव बढ़ गया। अब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ल्यूटनिक ने कहा है कि अमेरिका को भारत और ब्राजील जैसे देशों को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि वे अमेरिकी बाजार खोलें। उन्होंने कहा कि इन देशों को अमेरिकी उपभोक्ताओं को कुछ बेचने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सहयोग करना होगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया। ट्रंप के इस एकतरफा फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। हालांकि, अमेरिका और भारत फिर से एक बार ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं।

इस बीच अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ल्यूटनिक का बड़बोलापन सामने आया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका को भारत और ब्राजील जैसे देशों को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि ब्राजील और भारत जैसे देशों को अमेरिका के लिए अपने बाजार को खोलना चाहिए।

ट्रंप के अधिकारी ने भारत को लेकर क्या कहा? अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ल्यूटनिक ने अमेरिकी न्यूज चैनल न्यूज नेशन को दिए साक्षात्कार में बताया कि भारत, ब्राजील, स्विटजरलैंड और ताइवान जैसे कई देशों को आने वाले समय में दुरुस्त करने की जरुरत है क्योंकि इन सभी देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक मुद्दों का अभी समाधान नहीं हुआ है।

केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इन देशों को यह समझना होगा कि अगर ये सभी देश अमेरिकी उपभोक्ताओं को कुछ बेचना चाहते हैं, तो उनको भी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सहयोग करना होगा। आने वाले समय में सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा।

अमेरिका में भारत पर लगाया 50 % टैरिफ गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात होने वाले सामानों 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है। अन्य किसी भी देश पर लगाए गए टैरिफ से सबसे अधिक टैरिफ भारत पर लगाया है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगे इस टैरिफ में रूसी तेल खरीद पर लगाया गया 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है।