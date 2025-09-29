'बीबी को शांति चाहिए...', नेतन्याहू से मुलाकात के पहले ट्रंप ने क्यों कहा ऐसा?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में गाजा युद्ध को खत्म करने पर चर्चा होगी क्योंकि ट्रंप का मानना है कि यह युद्ध अपने अंतिम चरण में है। ट्रंप ने कहा कि वह नेतन्याहू हमास और अरब देशों के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की डील करेंगे। नेतन्याहू चौथी बार व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे।

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचेगें। ट्रंप का दावा है कि गाजा युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता इसे खत्म करने पर बातचीत करेंगे।

मीडिया से बातचीत के दौरान डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नेतन्याहू के साथ डील करेंगे। इसके अलावा ट्रंप हमास और अरब देशों से भी बातचीत करेंगे, जिससे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो सके। ट्रंप ने क्या कहा? एक्सिओस न्यूज से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "डील करने के लिए सभी लोग एक-साथ आएंगे। अरब देश शानदार तरीके से इसपर बात कर रहे हैं। हमास भी उनके साथ आएगा। हमास के दिल में अरब देशों के लिए बहुत सम्मान है। अरब देश भी शांति चाहते हैं। इजरायल भी शांति चाहता है और बीबी (नेतन्याहू) भी शांति चाहते हैं।"

ट्रंप के अनुसार, उन्होंने गाजा युद्ध को खत्म करने और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की योजना बना ली है। ट्रंप ने कहा- अगर हम यह करने में कामयाब होते हैं, तो यह न सिर्फ इजरायल के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए शानदार होगा। यह क्षेत्र में शांति स्थापित करने का पहला मौका है, लेकिन इसके लिए हमें इसपर काम करना होगा। यूएन में बोले थे नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और फिलिस्तीन को ब्लॉक कर देंगे।