अमेरिका ने नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, सामने आया वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमत की रात अमेरिका ने नाइजीरिया स्थित आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। ट्रंप ने कहा कि नाइजीरियाई सरकार हिंसा को रोकने में असफल रही है। ऐसे में अगर अमेरिका इसका बचाव नहीं करता है तो यह नाइजीरिया के ईसाइयों के लिए खतरा होगा।

दरअसल, अक्टूबर में ही नाइजीरिया स्थित आतंकियों के ऊपर ईसाइयों को मारने का आरोप लग चुका है। डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये आतंकवादी मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और उनकी बेरहमी से हत्या कर रहे थे।

ईसाईयों को बना रहे थे निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने क्रिसमस की रात बड़ा ऐलान किया कि आज रात, कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर, यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थवेस्ट नाइजीरिया में ISIS के आतंकवादी कमीनों पर एक शक्तिशाली और जानलेवा हमला किया, जो मुख्य रूप से मासूम ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और बेरहमी से मार रहे थे, ऐसा कई सालों से, बल्कि सदियों से नहीं देखा गया था।