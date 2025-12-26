अमेरिका ने नाइजीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए हमले, ट्रंप बोले- निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाया तो...

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के आतंकवादियों के खिलाफ शक्तिशाली हवाई हमले किए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ये आतंकवादी मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और उनकी बेरहमी से हत्या कर रहे थे।

ट्रंप ने हमले की पुष्टि की ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि आज रात, कमांडर इन चीफ के रूप में मेरे निर्देश पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में ISIS आतंकवादी गिरोह के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हमला किया, जो मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और सदियों से नहीं देखे गए स्तर पर उनकी बेरहमी से हत्या कर रहे थे।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अमेरिकी सेना ने "कई परफेक्ट स्ट्राइक्स" कीं और चेतावनी दी कि अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रहीं तो और हमले होंगे। उन्होंने पहले नवंबर में नाइजीरिया सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ईसाइयों की रक्षा नहीं की गई तो अमेरिका कार्रवाई करेगा।

अमेरिकी अफ्रीका कमांडने पुष्टि की कि ये हमले नाइजीरियाई अधिकारियों के अनुरोध पर किए गए और कई आतंकवादियों को मार गिराया गया। हमले सोकोटो राज्य में ISIS कैंपों पर केंद्रित थे। नाइजीरिया में ISIS की पश्चिम अफ्रीका शाखा (ISWAP) और बोको हराम जैसे समूह लंबे समय से उत्तरी क्षेत्रों में हिंसा फैला रहे हैं, जिसमें ईसाई समुदायों पर हमले शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है और नाइजीरिया को इस मुद्दे पर "कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न" घोषित किया था।