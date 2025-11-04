अमेरिका: भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी के मामले में नया खुलासा, हादसे में हुई थी तीन लोगों की मौत
US Jashnpreet Singh: अमेरिका में भारतीय मूल के जशनप्रीत सिंह को एक घातक दुर्घटना के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। पहले उन पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप था, लेकिन अब रक्त रिपोर्ट से पता चला है कि वे नशे में नहीं थे। अब उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारतीय मूल के एक ड्राइवर को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उसपर नशे में एक्सीडेंट करने का आरोप था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। हालांकि, ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के समय वो नशे में नहीं था।
आरोपी ड्राइवर की पहचान 21 वर्षीय जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने जशनप्रीत को 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कैलिफोर्निया के ओंटारियो में हुई इस दुर्घटना की वजह ड्राइवर का नशे में होना बताया गया था। मगर, अब रिपोर्ट इसके ठीक विपरीत आई है।
क्या है पूरा मामला?
जशनप्रीत के ब्लड सैंपल में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला है। ऐसे में ओंटारियो के अटॉर्नी का कहना है कि यह मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने का है, जिससे तीन लोगों की जान चली गई। अब जशनप्रीत के खिलाफ हाइवे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है।
अटॉर्नी जनरल जेसन एंडरसन के अनुसार,
यह एक भायनक दुर्घटना थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल थे। सच कहूं तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। अगर ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चलाता, तो यह हादसा न होता।
अगस्त के बाद दूसरा मामला
पुलिस की जांच में सामने आया है कि जशनप्रीत एक अवैध प्रवासी है, जो 2022 में दक्षिणी सीमा पार करके अमेरिका में दाखिल हुआ था। वहीं, अगस्त के बाद यह दूसरा मामला है, जब भारतीय मूल के किसी ड्राइवर ने बड़े हादसे को अंजाम दिया है।
इससे पहले 12 अगस्त को भारतीय मूल के 28 वर्षीय हरजिंदर सिंह को फ्लोरिडा में ट्रैक्टर और ट्रेलर की टक्कर के बाद गिरफ्तरा किया गया था। इस घटना के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सभी कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के वर्क वीजा पर रोक लगा दी थी।
