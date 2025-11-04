अमेरिका: भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी के मामले में नया खुलासा, हादसे में हुई थी तीन लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में भारतीय मूल के एक ड्राइवर को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उसपर नशे में एक्सीडेंट करने का आरोप था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। हालांकि, ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के समय वो नशे में नहीं था।

आरोपी ड्राइवर की पहचान 21 वर्षीय जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने जशनप्रीत को 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कैलिफोर्निया के ओंटारियो में हुई इस दुर्घटना की वजह ड्राइवर का नशे में होना बताया गया था। मगर, अब रिपोर्ट इसके ठीक विपरीत आई है।

क्या है पूरा मामला? जशनप्रीत के ब्लड सैंपल में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला है। ऐसे में ओंटारियो के अटॉर्नी का कहना है कि यह मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने का है, जिससे तीन लोगों की जान चली गई। अब जशनप्रीत के खिलाफ हाइवे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है।