    वैश्विक हथियार तस्करी से जुड़े हैं पाकिस्तान के नेटवर्क, एक नागरिक को अमेरिका में मिली सजा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क वैश्विक हथियार तस्करी में शामिल हैं। यह नेटवर्क भारत, अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक फैला है, जो ईरानी हथियारों को यमन के हाउतियों तक पहुंचाता है। पाकिस्तानी नागरिकों पर विमान-रोधी गोला-बारूद और ड्रोन प्रौद्योगिकी के अवैध निर्यात में शामिल होने का आरोप है। मुहम्मद पहलवान नामक एक पाकिस्तानी नागरिक को हाउती विद्रोहियों को हथियार तस्करी करने के लिए 40 साल की जेल हुई है।

    वैश्विक हथियार तस्करी से जुड़े हैं पाकिस्तान के नेटवर्क (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के तार वैश्विक हथियार तस्करी से जुड़े हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि यह नेटवर्क भारत और अफगानिस्तान से आगे ईरानी हथियारों के यमन के हाउतियों को स्थानांतरित करने से लेकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका के व्यापक काले बाजारों तक फैला है।

    अमेरिका और यूरोप में जांच रिपोर्टों और आधिकारिक आरोपों का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिक विमान-रोधी गोला-बारूद और ड्रोन प्रौद्योगिकी के अवैध निर्यात में शामिल हैं।

    एशियन न्यूज पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाउती विद्रोहियों को ईरानी हथियारों की तस्करी करने के जुर्म में पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद पहलवान को हाल ही में एक अमेरिकी अदालत द्वारा सुनाई गई 40 साल की जेल की सजा ने अंतरराष्ट्रीय हथियारों की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में पाकिस्तानी तत्वों की लगातार संलिप्तता पर प्रकाश डाला है। पहलवान की सजा कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापक प्रवृत्ति का प्रकटीकरण है।

    अमेरिकी न्याय विभाग ने उजागर किया कि पहलवान ने मछली पकड़ने वाले जहाज का संचालन किया, जिसका उपयोग ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के घटकों, एंटी-शिप मिसाइल के हिस्सों और हाउती विद्रोहियों के लिए वारहेड्स को स्थानांतरित करने के लिए किया गया।

    यह आपरेशन के दौरान दो अमेरिकी नौसेना के सील की मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐतिहासिक जांचों ने पाकिस्तान की आइएसआइ और सेना समर्थित सिंडिकेट की भूमिका को प्रमाणित किया है, जिसमें विदेशी प्रतिनिधियों को हथियार मुहैया कराना और लाभ और रणनीतिक प्रभाव के लिए आकर्षक तस्करी श्रृंखलाओं का प्रबंधन करना शामिल है।