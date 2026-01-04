12 महीने में 18 हजार करोड़ का चंदा, ट्रंप को खुश करने के लिए इन देशों ने दिल खोलकर लुटाया खजाना
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एक साल में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कई देशों ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा होने वाला है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल लगातार सूर्खियों में है। टैरिफ से लेकर वीजा नीति, अवैध प्रवासी और सीजफायर जैसे कई मुद्दों को लेकर ट्रंप चर्चा में बने हुए हैं। मगर, अब ट्रंप को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति होने से पहले ट्रंप जाने-माने बिजनेसमैन हैं और उनका पूरा परिवार किसी न किसी बड़े बिजनेस का हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने पिछले 1 साल में कई देशों के साथ बड़ी डील्स की हैं, जिसका सीधा असर ट्रंप के कारोबार पर भी देखने को मिला है।
18 हजार करोड़ का चंदा
रियल एस्टेट से लेकर क्रिप्टो करेंसी, एआई, डिफेंस, वित्त निवेश कंपनियों और तकनीकी के क्षेत्र में ट्रंप और उनके परिवार का कारोबार फैल हुआ है। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर इन्हीं क्षेत्रों को समर्थन देते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में ट्रंप की टीम ने 2 अरब डॉलर (लगभग 18 हजार करोड़ रुपये) का चंदा लिया है।
- 346 लोगों ने 2.5 लाख डॉलर से अधिक का चंदा दिया, जिसकी कुल राशि 50 करोड़ डॉलर है।
- चंदा देने वालों में से 100 लोगों ने ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में डिनर किया और ट्रंप के साथ विदेश यात्राएं भी कीं।
- दानदेताओं में सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे भारतीय मूल के बिजनेसमैन समेत 200 लोगों को ट्रंप के कई फैसलों से सीधा फायदा हुआ।
8 देशों ने ट्रंप पर जमकर लुटाया पैसा
- कतर ने ट्रंप को आलीशान बोइंग जेट तोहफे में दिया। कतर में ट्रंप-ब्रांडेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम से ट्रंप परिवार को लाइसेंसिंग फीस में फायदा मिला।
- UAE ने दुबई समिट में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से 16,600 करोड़ के स्टेबलकॉइन खरीदे, जिससे ट्रंप परिवार को करोड़ों का फायदा हुआ। अमेरिका ने UAE को एनवीडिया चिप्स बेचने की मंजूरी दी, जिससे अमेरिका को AI में होगा फायदा होगा।
- वियतनाम में ट्रंप परिवार के गोल्फ और होटल प्रोजेक्ट से ब्रांडिंग के जरिए करोड़ों का मुनाफा कमाया।
- अल्बानिया में अमेरिका के लग्जरी होटल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, जो ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से जुड़ा है।
- ओमान और मालदीव में ट्रंप-ब्रांडेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से लाइसेंसिंग और ब्रांडिंग फीस में मुनाफा हुआ।
- दक्षिण करिया में डेटा सेंटर निवेश और हॉवर्ड लुटनिक फर्म से ट्रंप परिवार को करोड़ों का फायदा हुआ।
- सऊदी अरब में ट्रंप के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर बात हुई। नवंबर 2025 में क्राउन प्रिंस और ट्रंप के बीच बैठक हुई, जिसका सीधा फायदा ट्रंप-ब्रांडेड प्रोजेक्ट को मिलने की संभावना है।
