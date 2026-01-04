12 महीने में 18 हजार करोड़ का चंदा, ट्रंप को खुश करने के लिए इन देशों ने दिल खोलकर लुटाया खजाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा होने वाला है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल लगातार सूर्खियों में है। टैरिफ से लेकर वीजा नीति, अवैध प्रवासी और सीजफायर जैसे कई मुद्दों को लेकर ट्रंप चर्चा में बने हुए हैं। मगर, अब ट्रंप को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति होने से पहले ट्रंप जाने-माने बिजनेसमैन हैं और उनका पूरा परिवार किसी न किसी बड़े बिजनेस का हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने पिछले 1 साल में कई देशों के साथ बड़ी डील्स की हैं, जिसका सीधा असर ट्रंप के कारोबार पर भी देखने को मिला है।

18 हजार करोड़ का चंदा रियल एस्टेट से लेकर क्रिप्टो करेंसी, एआई, डिफेंस, वित्त निवेश कंपनियों और तकनीकी के क्षेत्र में ट्रंप और उनके परिवार का कारोबार फैल हुआ है। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर इन्हीं क्षेत्रों को समर्थन देते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में ट्रंप की टीम ने 2 अरब डॉलर (लगभग 18 हजार करोड़ रुपये) का चंदा लिया है।