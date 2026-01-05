'अगर बात न मानी तो मादुरो जैसा होगा हाल...', वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को ट्रंप की धमकी
ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को धमकी दी है कि अगर उन्होंने 'सही' काम नहीं किया तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला में उथल-पुथल मचाने के बाद भी ट्रंप के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। उन्होंने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर डेल्सी वो नहीं करेंगी, जो सही है, तो उन्हें मादुरो से भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
2018 से वेनेजुएला की उपरष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस न्यूयॉर्क की जेल में हैं। इसी बीच ट्रंप ने वेनेजुएला को फिर से अल्टीमेटम दे डाला है।
ट्रप ने डेल्सी को दी वॉर्निंग
द अटलांटिक मैगजीन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "अगर वो जो सही है उसे नहीं करेंगी, तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। शायद मादुरो से भी बड़ी।"
वेनेजुएला में सियासी संकट के दौरान ट्रंप ने डेल्सी की सराहना करते हुए उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति बनाने पर सहमति जताई थी। मगर, सत्ता संभालने के बाद डेल्सी ने साफ कर दिया कि असल मायनों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ही रहेंगे और उनका देश अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा।
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज। फाइल फोटो
दूसरे हमले को भी तैयार: ट्रंप
ट्रंप ने डेल्सी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डेल्सी अमेरिका का सहयोग नहीं करेंगी, तो वेनेजुएला पर दोबारा हमला हो सकता है। ट्रंप के अनुसार,
हम उन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिन्होंने अभी शपथ ली है। हम दूसरे हमले के लिए भी तैयार हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। हम सही समय आने पर वेनेजुएला में चुनाव करवाएंगे।
ट्रंप ने वेनेजुएला को साफ शब्दों में कहा है, "वेनेजुएला के तेल समेत अन्य संसाधनों पर अमेरिका पूरी पकड़ चाहता है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद जो कुछ भी होगा बेहतर होगा। इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता है।"
4 देशों को दिया अल्टीमेटम
वेनेजुएला के अलावा ट्रंप ने कई अन्य देशों को भी अल्टीमेटम देते हुए कहा, "हमें ग्रीनलैंड भी चाहिए। क्यूबा भी झुकने को तैयार है। मुझे नहीं लगता वहां हमें किसी कार्रवाई ही जरूरत पड़ेगी। कोलंबिया एक बीमार व्यक्ति के हाथों में है, जो बहुत दिन तक नहीं रहेगा। मेक्सिको के साथ भी हमें कुछ करना पड़ेगा।"
