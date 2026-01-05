वेनेजुएला में सियासी संकट के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मचाडो ने फ्रांस के राष्ट्रपति को क्यों कहा 'शुक्रिया'?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने वैश्विक नेताओं से वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई के लिए समर्थन की अपील की है। उन्होंने समर्थन के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का आभार जताया है।
मचाडो ने एक्स पर पोस्ट में राजनीतिक कैदियों की स्वतंत्रता को प्राथमिकता बताया। मचाडो ने कहा, "धन्यवाद, राष्ट्रपति मैक्रों। सभी राजनीतिक कैदियों की स्वतंत्रता हमारी प्राथमिकता है। मैं सभी देशों के प्रमुखों और दुनिया के लोकतंत्र समर्थकों से अपील करती हूं कि इस निर्णायक क्षण में हमारा समर्थन करें।"
मैक्रों ने किया पोस्ट
इससे पहले मैक्रों ने पोस्ट किया था, "मैंने मारिया कोरिना से बात की। मैं निकोलस मादुरो के शासन के राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए उनके आह्वान का समर्थन करता हूं।
वेनेजुएला के तेल पर थी ट्रंप की नजर
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जान बोल्टन ने सीएनएन को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मादुरो को हटाने की योजना थी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाई। बोल्टन ने कहा कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही वेनेजुएला के तेल में बहुत रुचि रखते थे।
