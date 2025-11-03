डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को कभी भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ये दोनों बेहद मजबूत और समझदार नेता हैं। इनसे हल्के में नहीं निपटा जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, एक साक्षात्कार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया था कि इन दोनों ग्लोबल नेताओं में से किसके साथ डील करना ज़्यादा मुश्किल है। इस सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चिनफिंग और पुतिन की जमकर तारीफ की।

ट्रंप ने दोहराया आठ युद्धों को समाप्त करने का दावा बता दें कि सीबीएस से बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने आठ युद्धों को सुलझाने के अपने दावे को भी दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि अब केवल एकमात्र युद्ध बचा है, जिसे वह रोक नहीं पाएं हैं। लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही उसको भी समाप्त करा लिया जाएगा।

जानिए क्या बोले ट्रंप ट्रंप ने CBS के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि नौ महीने से पहले, मैंने आठ युद्ध रोक दिए। एकमात्र जिसमें मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूं और वह भी होगा। रूस-यूक्रेन का युद्ध समाप्त कराना मेरे लिए असल में सबसे आसान होगा क्योंकि मेरे राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।

ट्रंप ने कहा कि एक देश के तौर पर हमारी फिर से इज्जत होती है और इसी तरीके से मैं कई युद्धों को रोक पाया हूं। उन्होंने दावा किया कि कई युद्ध को ट्रेड की वजह से भी समाप्त कराया गया।