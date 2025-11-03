'कैमरा सबकुछ देखता है, लेकिन...', जेडी वेंस के साथ वायरल वीडियो पर एरिका कर्क ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डोनल्ड ट्रंप के करीबी रहे चार्ली कर्क की मौत को अभी कुछ महीने भी नहीं बीते कि उनकी पत्नी एरिका कर्क (Erika Kirk) लगातार चर्चा में हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनके गले लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सूर्खियां बटोर रहा है। इसी बीच एरिका कर्क ने भी इसपर चुप्पी तोड़ी है।

फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्य में एरिका कर्क ने कहा कि उनके हर कदम पर कैमरे की नजर रहती है, लेकिन उनके पति की हत्या पर चल रही अदालत की कार्यवाही में कैमरा बैन है। एरिका कर्क ने क्या कहा? एरिका कर्क के अनुसार, जब मेरे पति की हत्या की गई तो हर तरफ कैमरा मौजूद था। मेरे दोस्तों और परिवार पर भी हमेशा कैमरे की नजर रहती है। मेरे आसपास भी कैमरा रहता है। मेरे हर कदम, मेरी हर मुस्कान और मेरे आंसू कैमरे में कैद होते हैं।