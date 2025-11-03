Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कैमरा सबकुछ देखता है, लेकिन...', जेडी वेंस के साथ वायरल वीडियो पर एरिका कर्क ने तोड़ी चुप्पी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:21 AM (IST)

    Erika Kirk: चार्ली कर्क की विधवा एरिका कर्क अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ गले लगने के एक वायरल वीडियो के बाद सुर्खियों में हैं। एरिका ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कैमरे हर जगह उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनके पति की हत्या के मुकदमे में मीडिया कवरेज पर रोक है। उन्होंने पारदर्शिता की वकालत की, लेकिन कोर्ट में कैमरे पर पाबंदी पर दुख व्यक्त किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जेडी वेंस से गले लगने के वायरल वीडियो पर एरिका कर्क का बयान। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डोनल्ड ट्रंप के करीबी रहे चार्ली कर्क की मौत को अभी कुछ महीने भी नहीं बीते कि उनकी पत्नी एरिका कर्क (Erika Kirk) लगातार चर्चा में हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनके गले लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सूर्खियां बटोर रहा है। इसी बीच एरिका कर्क ने भी इसपर चुप्पी तोड़ी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्य में एरिका कर्क ने कहा कि उनके हर कदम पर कैमरे की नजर रहती है, लेकिन उनके पति की हत्या पर चल रही अदालत की कार्यवाही में कैमरा बैन है।

    एरिका कर्क ने क्या कहा?

    एरिका कर्क के अनुसार, जब मेरे पति की हत्या की गई तो हर तरफ कैमरा मौजूद था। मेरे दोस्तों और परिवार पर भी हमेशा कैमरे की नजर रहती है। मेरे आसपास भी कैमरा रहता है। मेरे हर कदम, मेरी हर मुस्कान और मेरे आंसू कैमरे में कैद होते हैं।

    एरिका के अनुसार,

    सबकुछ पारदर्शी होना चाहिए। इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब लोगों के सामने है। यह ऐसा समय है जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी होगा।

    इस इंटरव्यू के दौरान चार्ली कर्क का वीडियो देखते ही एरिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। एरिका का कहना है कि उनके पति की हत्या करने वाले टेलर रॉबिनसन के खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। वहां, कैमरे का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगी है।

    जेडी वेंस की पति से की थी तुलना

    बता दें कि हाल ही में एरिका कर्क ने एक इवेंट के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का परिचय कराते हुए कहा था कि जेडी वेंस और उनके पति चार्ली कर्क में बहुत सी समानताएं हैं। इसके बाद एरिका कर्क को जेडी वेंस के गले लगते देखा गया था, जिसके कारण एरिका विवादों में घिर गई हैं।

    यह भी पढ़ें- 'पुरानी यादें ताजा हो गईं...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर दिग्गज कंपनियों के CEO ने क्यों कहा ऐसा? 