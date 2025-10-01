इजरायल के लिए खतरे की घंटी... कतर को ट्रंप की गारंटी, हमला हुआ तो अमेरिकी सेना करेगी पलटवार

इजरायल ने दोहा में हमास अधिकारियों को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया जिसकी कतर और अमेरिका ने निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश के अनुसार अमेरिका कतर पर दोबारा हमला होने पर जवाबी सैन्य बल का इस्तेमाल करेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास के अधिकारियों को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया था। यरुशलम से कतर पर किए गए इस हमले की कतर और अमेरिकी दोनों अधिकारियों ने कड़ी निंदा की है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप कतर की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, उसमें वादा किया गया है कि अमेरिका कतर की सुरक्षा की गारंटी देगा। सुरक्षा की इस गारंटी में खाड़ी देश पर दोबारा हमला होने पर जवाबी सैन्य बल का इस्तेमाल किया जाएगा।

हमले के बाद फैला आक्रोश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का यह आदेश पिछले महीने इजरायल द्वारा कतर पर किए हवाई हमले का बाद आया है। इस हवाई हमले के कारण पूरे क्षेत्र और उसके बाहर व्यापक आक्रोश फैल गया था।

हमास नेताओं को निशाना बनाकर किया हमला वहीं, इस हमले को लेकर इजरायल की ओर से दावा किया गया था कि यह हवाई हमला अमेरिका समर्थित युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दोहा में हमास नेताओं की बैठक को निशाना बनाकर किया गया था। इस हवाई हमले में हमास वार्ता दल के कई सदस्य मारे गए. लेकिन इसमें किसी प्रमुख नेता की मौत नहीं हुई। इजरायल के इस हमले में कतर का एक सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया।

कतर की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर घनिष्ठ सहयोग, साझा हितों और हमारे सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ संबंधों से एक साथ बंधे हुए हैं। इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए और विदेशी आक्रमण से कतर राज्य के लिए उत्पन्न निरंतर खतरों को ध्यान में रखते हुए, बाहरी आक्रमण के विरुद्ध कतर राज्य की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति है।"

अमेरिका करेगा कार्रवाई गौरतलब है कि कतर के मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस स्थित है, यह सैन्य अड्डा लंबे समय से वाशिंगटन के क्षेत्रीय अभियानों का केंद्र रहा है। जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर ट्रंप ने साइन किया है, उसमें साफ कहा गया है कि कतर की भूमि, संप्रभुता या महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी सशस्त्र हमला अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना जाएगा। अगर किसी देश ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई करेगा।