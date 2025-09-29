नेतन्याहू ने दोहा पर हमले के लिए कतर से से मांगी माफी, ट्रंप के सामने लगाया फोन और कहा...
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से दोहा में इजरायली हमले के लिए माफी मांगी है। रॉयटर्स के अनुसार नेतन्याहू के एक करीबी सूत्र ने यह जानकारी दी। यह कॉल ऐसे समय में की गई जब नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अन्य सूत्र के अनुसार कतर की एक तकनीकी टीम भी व्हाइट हाउस में मौजूद थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को व्हाइट हाउस से टेलीफोन पर बात करते हुए अपने कतर के प्रधानमंत्री से दोहा में इजरायली हमले के लिए माफी मांगी है। नेतन्याहू के एक करीबी सूत्र ने रॉयटर्स को इस बात की जानकारी दी है।
कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी को यह कॉल ऐसे समय में की गई जब नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अन्य सूत्र के अनुसार, कतर की एक तकनीकी टीम भी व्हाइट हाउस में मौजूद है।
कतर के सुरक्षा गार्ड की मौत पर किया खेद व्यक्त
नेतन्याहू ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन और सितम्बर के हमले में कतर के सुरक्षा गार्ड की मौत पर खेद व्यक्त किया है। नेतन्याहू ने इससे पहले 9 सितम्बर को दोहा के एक आवासीय क्षेत्र में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हमले के लिए कोई पछतावा नहीं किया था। ये नेता गाजा में अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा करने वाले थे।
हमले पर ट्रंप ने जताई थी नाराजगी
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस हमले से नाखुश हैं और वे गाजा में फिर से युद्धविराम की मांग कर रहे हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने ट्रंप ने मुलाकात की है।
