    'कोई डेडलाइन नहीं, यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर फोकस', जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    डोनाल्ड ट्रंप और वलोदिमीर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि राजनयिक प्रयास अंतिम चरण में हैं, लेकिन कोई ...और पढ़ें

    Hero Image

    बातचीत के बाद मीडिया को संबोधित करते जेलेस्की और ट्रंप।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को अमेरिका के डोनल्ड ट्रंप ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर अहम बातचीत के लिए यूक्रेन के वलोदिमीर जेलेंस्की का फ्लोरिडा स्थित अपने एस्टेट में स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मार-ए-लागो रिजॉर्ट के बाहर खड़े हुए और पत्रकारों को संबोधित किया।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए राजनयिक प्रयास अंतिम चरण में हैं। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि हम बातचीत के आखिरी दौर में हैं और हम देखेंगे। नहीं तो यह बहुत लंबे समय तक चलेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोसेस के लिए उनकी कोई डेडलाइन नहीं है।

    'यूक्रेन की सुरक्षा के लिए होगा मजबूत समझौता'

    ट्रम्प ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति को लेकर बहुत गंभीर थे। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के लिए एक मजबूत समझौता होगा, जिसमें यूरोपीय देश शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के साथ मीटिंग से कुछ घंटे पहले उन्होंने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ फायदेमंद बातचीत की।

    ट्रंप ने यह भी कहा, "रूस चाहता है कि यूक्रेन सफल हो। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट को समझा रहा था, प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन की सफलता के लिए बहुत उदार थे, जिसमें बहुत कम कीमतों पर एनर्जी, बिजली और दूसरी चीजें देना शामिल है। तो आज उस कॉल से बहुत अच्छी बातें सामने आईं।"

    जेलेंस्की ने क्या कहा?

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, "हमने सभी विषयों पर शानदार बातचीत की और हम पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी और यूक्रेनी टीमों द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हैं। हमने शांति फ्रेमवर्क के सभी पहलुओं पर चर्चा की। 20-पॉइंट शांति योजना पर 90 प्रतिशत सहमति बनी है। अमेरिका-यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर 100 प्रतिशत सहमति बनी है और अमेरिका-यूरोप-यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर लगभग सहमति बन गई है। सैन्य आयाम पर 100 प्रतिशत सहमति बनी है।"

    उन्होंने आगे कहा, "समृद्धि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और हमने आगे की कार्रवाई के क्रम पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि स्थायी शांति प्राप्त करने में सुरक्षा गारंटी एक प्रमुख मील का पत्थर है और हमारी टीमें सभी पहलुओं पर काम करना जारी रखेंगी। यूक्रेन शांति के लिए तैयार है।"

