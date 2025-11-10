Language
    'हर अमेरिकी को मिलेंगे 2000 डॉलर', ट्रंप ने बताया टैरिफ नीति का फायदा; विरोध करने वालों को कहा मूर्ख

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:42 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति का समर्थन करते हुए विरोध करने वालों को मूर्ख बताया। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ की वजह से अमेरिका सबसे अमीर देश बन गया है और महंगाई भी कम हुई है। ट्रंप ने टैरिफ से होने वाली कमाई से हर व्यक्ति को $2,000 का लाभांश देने की बात कही, साथ ही अमेरिका में रिकॉर्ड निवेश होने का दावा किया। 

    डोनल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपा है। अब उनके इस फैसले का विरोध अमेरिका में भी होने लगा है। इस बीच उन्होंने फिर एक बार अपनी टैरिफ नीति का बचाव किया है।

    दरअसल, ट्रंप ने उन लोगों को मूर्ख करार दिया है, जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है; जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है।

    ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से होने वाली कमाई से हर किसी को कम से कम $2,000 प्रति व्यक्ति का डिविडेंड दिया जाएगा। उन्होंने ये बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखीं।

    'टैरिफ का विरोध करने वालों को बताया मूर्ख

    अपने पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं, वे बेवकूफ हैं! उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश बन गया है, जहां लगभग कोई महंगाई नहीं है और स्टॉक मार्केट की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। 401k अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं।

    ट्रंप ने यह भी दावा किया कि US टैरिफ से ट्रिलियन डॉलर कमा रहा है, जिससे US जल्द ही अपना बहुत बड़ा कर्ज, $37 ट्रिलियन, चुकाना शुरू कर देगा।

    ट्रंप का दावा-अमेरिका में हो रहा रिकॉर्ड निवेश

    ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका में अब रिकॉर्ड निवेश होने लगा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हर जगह प्लांट और कारखाने खुल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को कम से कम 2,000 डॉलर प्रति व्यक्ति (उच्च आय वाले लोगों को छोड़कर!) का लाभांश दिया जाएगा। हालांकि, इस पोस्ट में उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रस्तावित भुगतान कैसे किया जाएगा। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

