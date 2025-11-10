Language
    BBC के डायरेक्टर-जनरल ने अचानक क्यों दिया इस्तीफा, रिजाइन के पीछे क्या है ट्रंप कनेक्शन?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:49 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के भाषण की एडिटिंग को लेकर विवाद बढ़ने के बाद बीबीसी के डायरेक्टर-जनरल टिम डेवी और न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया। बीबीसी पर आरोप है कि ट्रंप के भाषण को डॉक्यूमेंट्री में गलत तरीके से एडिट किया गया, जिससे बीबीसी की छवि को नुकसान हो रहा था। डेबोरा टर्नेस ने इस विवाद की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया।

    बीबीसी डायरेक्टर-जनरल का इस्तीफा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के भाषण की एडिटिंग को लेकर विवाद बढ़ने के बाद ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक BBC में बड़ा बदलाव हुआ है। BBC के डायरेक्टर-जनरल टिम डेवी और न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने रविवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

    BBC पर आरोप था कि 6 जनवरी 2021 वाले ट्रंप के भाषण को डॉक्यूमेंट्री में इस तरह एडिट किया गया कि उसका मतलब बदल गया। आलोचकों के मुताबिक, वीडियो में वह हिस्सा हटा दिया गया था जिसमें ट्रंप ने अपने समर्थकों से 'शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने' की अपील की थी।

    क्या है विवाद?

    BBC लंबे समय से इस मामले को लेकर निशाने पर था और इन एडिटिंग फैसलों की वजह से संगठन पर सवाल उठे। स्टाफ को लिखे पत्र में टिम डेवी ने कहा कि उन्होंने पांच साल बाद पद छोड़ने का फैसला खुद लिया है।

    उन्होंने लिखा कि वह बोर्ड के साथ मिलकर यह तय करेंगे कि नए डायरेक्टर-जनरल की नियुक्ति और बदलाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से कैसे हो। BBC की न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने भी इस्तीफा दे दिया।

    क्यों दिया इस्तीफा?

    उन्होंने कहा कि ट्रंप डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद अब उस स्तर पर पहुंच गया है, जहां इससे BBC की छवि को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, "BBC न्यूज और करेंट अफेयर्स की CEO होने के नाते अंतिम जिम्मेदारी मेरी है।"

