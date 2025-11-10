BBC के डायरेक्टर-जनरल ने अचानक क्यों दिया इस्तीफा, रिजाइन के पीछे क्या है ट्रंप कनेक्शन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के भाषण की एडिटिंग को लेकर विवाद बढ़ने के बाद ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक BBC में बड़ा बदलाव हुआ है। BBC के डायरेक्टर-जनरल टिम डेवी और न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने रविवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

BBC पर आरोप था कि 6 जनवरी 2021 वाले ट्रंप के भाषण को डॉक्यूमेंट्री में इस तरह एडिट किया गया कि उसका मतलब बदल गया। आलोचकों के मुताबिक, वीडियो में वह हिस्सा हटा दिया गया था जिसमें ट्रंप ने अपने समर्थकों से 'शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने' की अपील की थी।

क्या है विवाद ? BBC लंबे समय से इस मामले को लेकर निशाने पर था और इन एडिटिंग फैसलों की वजह से संगठन पर सवाल उठे। स्टाफ को लिखे पत्र में टिम डेवी ने कहा कि उन्होंने पांच साल बाद पद छोड़ने का फैसला खुद लिया है।