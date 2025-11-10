ट्रंप को देखकर NFL मैच में हुई हूटिंग, 'BOO' की आवाज से गूंज उठा स्टेडियम; दर्शकों ने क्यों किया विरोध?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप रविवार को एक NFL रेगुलर-सीजन मैच में पहुंचे। यह लगभग 46 साल बाद हुआ जब कोई सिटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति किसी रेगुलर NFL मैच में शामिल हुआ। लेकिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने ट्रंप को देखकर हूटिंग (बू) की।

रविवार को वॉशिंगटन कमांडर्स और डेट्रॉयट लायंस के बीच मैच खेला जा रहा था। पहले हाफ के दौरान जब स्क्रीन पर ट्रंप का चेहरा दिखा, तो कुछ दर्शकों ने जोर-जोर से बू किया। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन भी उनके साथ मौजूद थे। हाफटाइम पर जब स्टेडियम अनाउंसर ने ट्रंप का नाम लेकर उनका परिचय कराया, तब भी हूटिंग जारी रही।

ओथ पढ़ते समय भी हूटिंग हाफटाइम में सेना से जुड़े एक खास समारोह के दौरान ट्रंप ने मंच पर आकर सैन्य कर्मियों के लिए ओथ पढ़ी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, दर्शकों की हूटिंग फिर सुनाई दी। मैच से पहले ट्रंप ने एयर फोर्स वन से उतरते हुए कहा, “हम थोड़ा लेट हैं… लेकिन अच्छा मैच होने वाला है। देश अच्छा कर रहा है।” पहले क्वार्टर में ट्रंप के आने से पहले लायंस के खिलाड़ी आमोन-रा सेंट ब्राउन ने एक टचडाउन सेलिब्रेट करते हुए ‘ट्रंप डांस’ की नकल भी की।

NFL के अनुसार, यह केवल तीसरी बार है जब कोई सिटिंग राष्ट्रपति रेगुलर-सीजन NFL मैच में आया है। इससे पहले केवलरिचर्ड निक्सन (1969), जिमी कार्टर (1978) ही शामिल हुए थे। ट्रंप इससे पहले भी स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे यूएस ओपन, डेटोना 500 और राइडर कप में दिखाई दे चुके हैं।