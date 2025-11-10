Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप को देखकर NFL मैच में हुई हूटिंग, 'BOO' की आवाज से गूंज उठा स्टेडियम; दर्शकों ने क्यों किया विरोध?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:20 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप रविवार को एक NFL मैच देखने पहुंचे, जहां उन्हें दर्शकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन कमांडर्स और डेट्रॉयट लायंस के बीच मैच के दौरान, स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखाए जाने पर दर्शकों ने 'बू' किया। हाफटाइम में ओथ पढ़ते समय भी हूटिंग जारी रही। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ट्रंप चाहते हैं कि नया स्टेडियम प्रोजेक्ट उनके नाम पर रखा जाए।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रंप को NFL मैच में हूटिंग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप रविवार को एक NFL रेगुलर-सीजन मैच में पहुंचे। यह लगभग 46 साल बाद हुआ जब कोई सिटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति किसी रेगुलर NFL मैच में शामिल हुआ। लेकिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने ट्रंप को देखकर हूटिंग (बू) की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को वॉशिंगटन कमांडर्स और डेट्रॉयट लायंस के बीच मैच खेला जा रहा था। पहले हाफ के दौरान जब स्क्रीन पर ट्रंप का चेहरा दिखा, तो कुछ दर्शकों ने जोर-जोर से बू किया। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन भी उनके साथ मौजूद थे। हाफटाइम पर जब स्टेडियम अनाउंसर ने ट्रंप का नाम लेकर उनका परिचय कराया, तब भी हूटिंग जारी रही।

    ओथ पढ़ते समय भी हूटिंग

    हाफटाइम में सेना से जुड़े एक खास समारोह के दौरान ट्रंप ने मंच पर आकर सैन्य कर्मियों के लिए ओथ पढ़ी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, दर्शकों की हूटिंग फिर सुनाई दी। मैच से पहले ट्रंप ने एयर फोर्स वन से उतरते हुए कहा, “हम थोड़ा लेट हैं… लेकिन अच्छा मैच होने वाला है। देश अच्छा कर रहा है।” पहले क्वार्टर में ट्रंप के आने से पहले लायंस के खिलाड़ी आमोन-रा सेंट ब्राउन ने एक टचडाउन सेलिब्रेट करते हुए ‘ट्रंप डांस’ की नकल भी की।

    NFL के अनुसार, यह केवल तीसरी बार है जब कोई सिटिंग राष्ट्रपति रेगुलर-सीजन NFL मैच में आया है। इससे पहले केवलरिचर्ड निक्सन (1969), जिमी कार्टर (1978) ही शामिल हुए थे। ट्रंप इससे पहले भी स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे यूएस ओपन, डेटोना 500 और राइडर कप में दिखाई दे चुके हैं।

    स्टेडियम का नया नाम 'Trump'?

    ESPN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के एक प्रतिनिधि ने टीम मालिकों से कहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि नया स्टेडियम प्रोजेक्ट, जिसकी कीमत लगभग 4 अरब डॉलर हैउनके नाम पर रखा जाए। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने इस पर कहा, “यह नाम बहुत सुंदर होगा।”

    सरकारी शटडाउन का असर, अमेरिका में रोजाना 2000 से ज्यादा उड़ानें रद; 'ट्रैवल क्राइसिस' की चेतावनी जारी