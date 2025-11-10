सरकारी शटडाउन का असर, अमेरिका में रोजाना 2000 से ज्यादा उड़ानें रद; 'ट्रैवल क्राइसिस' की चेतावनी जारी
अमेरिका में सरकारी शटडाउन के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रोजाना 2000 से अधिक उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिससे यात्रा संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कर्मचारियों की कमी के कारण उड़ानों में देरी हो रही है और यात्रियों को परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर यह स्थिति जारी रही, तो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। सरकार समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर अब हवाई यात्रा पर गंभीर रूप से दिखने लगा है। रविवार को 2100 से अधिक उड़ानें रद हुईं, जो शटडाउन शुरू होने के बाद एक दिन में सबसे बड़ी कैंसिलेशन है।
FAA (फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन) ने एयरपोर्ट्स पर हवाई यातायात कम करने का आदेश दिया है। देश के 40 बड़े हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी और रद होने की स्थिति बनी हुई है। रविवार को 7000 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलीं, जबकि शुक्रवार को एक हजार और शनिवार को 1500 से ज्यादा उड़ानें रद हुई थीं।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कमी से बढ़ी दिक्कत
शटडाउन के कारण कई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को वेतन नहीं मिला और वे काम पर नहीं आ रहे हैं। FAA ने बताया कि उड़ानों में कटौती पहले 4% से शुरू हुई थी और 14 नवंबर तक 10% तक बढ़ जाएगी। न्यूआर्क और न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर औसतन 75 मिनट तक देरी हुई।
थैंक्सगिविंग पर ‘ट्रैवल क्राइसिस’ की चेतावनी
अमेरिकी ट्रांसपोर्ट सचिव शॉन डफी ने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन जारी रहा तो थैंक्सगिविंग पर हवाई यात्रा धीमी होकर लगभग रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि कंट्रोलर्स बिना वेतन के लगातार काम नहीं कर सकते और कई रिटायरमेंट ले रहे हैं, रोज 15-20 तक। डफी ने कहा कि वे यात्रियों की सुरक्षा के लिए उड़ानें कम करने को मजबूर हैं।
