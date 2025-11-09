अमेरिका: फ्लोरिडा में तेज रफ्तार कार का कहर, पुलिस से बचकर भाग रहे ड्राइवर ने लोगों को रौंदा; 4 की मौत
फ्लोरिडा के टैम्पा में एक दर्दनाक घटना हुई, जहाँ एक तेज़ रफ़्तार कार पुलिस से बचते हुए भीड़ में घुस गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और ग्यारह घायल हो गए। आरोपी साइलस सैमसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, कार लापरवाही से चलाई जा रही थी और उसने नियंत्रण खो दिया। इस घटना से शहर में शोक की लहर है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक तेज रफ्तार कार पुलिस से बचते हुए भीड़ में जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। घटना टैम्पा शहर के लोकप्रिय नाइटलाइफ क्षेत्र में हुई, जहां रात में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
कैसे हुआ हादसा
टैम्पा पुलिस के मुताबिक, रात करीब 12:40 बजे एक सिल्वर सेडान कार को तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ते हुए देखा गया। कार पहले स्ट्रीट रेसिंग करते हुए दिखी थी। फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल ने उसे रोकने की कोशिश की और PIT maneuver का भी इस्तेमाल किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। खतरा बढ़ता देख पुलिस ने पीछा छोड़ दिया।
भीड़ के बीच घुसी कार
कुछ देर बाद कार का नियंत्रण बिगड़ गया और यह Ybor City इलाके में स्थित ‘Bradley’s on 7th’ नाम के बार के बाहर खड़े लोगों पर चढ़ गई। तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चौथे व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई। 11 लोग घायल हुए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। कुछ लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।
आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी की पहचान 22 वर्षीय साइलस सैमसन के रूप में की है। उसके खिलाफ चार मामलों में वाहन हत्या और चार मामलों में पुलिस से बचने के दौरान गंभीर चोट या मौत के आरोप लगे हैं। टैम्पा की पुलिस चीफ ने कहा, “यह एक बेवजह हुई त्रासदी है। शहर इस नुकसान को महसूस कर रहा है।”
