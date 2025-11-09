लूव्र म्यूजियम के सामने कौन था वो रहस्यमयी 'फेडोरा मैन'? लोगों ने समझा AI; दुनिया के सामने आई सारी सच्चाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर में वायरल हुई लूव्र म्यूजियम की चोरी वाली तस्वीर में दिखाई देने वाला रहस्यमय 'फेडोरामैन' कोई जासूस या AI इमेज नहीं, बल्कि 15 वर्षीय Pedro Elias Garzon Delvaux है। खास बात यह है कि वह खुद भी इस रहस्य को कुछ दिनों तक बने रहने देना चाहता था।

पेड्रो फ्रांस के पेरिस से लगभग 30 किलोमीटर दूर रैम्बूये में अपने माता-पिता के दादा के साथ रहता है। वह शरलॉक होम्स और हरक्यूल पोयरॉट जैसी डिटेक्टिव कहानियों का शौकीन है। जब उसे पता चा कि उसकी फोटो ऑनलाइन लाखों बार देखी जा रही है तो उसने खुद को तुरंत उजागर नहीं किया। उसने कहा, "इस फोटो में एक रहस्य है और रहस्य को थोड़ा समय तक रहना चाहिए।"

लोगों ने समझा AI इमेज तस्वीर में पेड्रो हैट, थ्री-पीस सूट, टाई और पुराने रूसी घड़ी के साथ दिखा। यह लुक उसने अपने पिता के वेस्टकोट और मां द्वारा चुनी गई जैकेट के साथ तैयार किया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे जासूस, चोरी में शामिल व्यक्ति या AI इमेज तक कहा। इसे लेकर पेड्रो ने कहा, "फोटो में मेरा लुक 1940s के जमाने के जैसा है और अब 2025 है, शायद इसलिए लोग चौंक गए।"

पेड्रो, उसकी मां और दादा उस दिन लूव्र घूमने गए थे, लेकिन म्यूजियम बंद मिला। उन्हें पता ही नहीं था कि वहां फ्रेंच क्राउन ज्वेल्स की चोरी हुई है। पुलिसकर्मियों से पूछते वक्त, एपी के फोटोग्राफर ने पेड्रोकी फोटो क्लिक कर ली और वही तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई।

वायरल होने का पल चार दिन बाद एक परिचित ने उसे मैसेज किया, “ये तुम हो?” पेड्रोको तब पता चला कि फोटो के 50 लाख से ज्यादा व्यूज हैं और वह न्यूयॉर्क टाइम्स तक में आ चुका है। उसने कहा, “लोग बोले कि मैं स्टार बन गया हूं… सिर्फ एक फोटो से इतना वायरल होना अजीब था”।

यह उसका रोज का स्टाइल है पेड्रोकी यह ड्रेसिंग कोई कॉस्टयूम नहीं है। वह अक्सर स्कूल में भी सूट पहनकर जाता है। उसने कहा, “मुझे क्लासिक और शालीन कपड़े पसंद हैं।" उसकी स्कूल में भी अब कुछ दोस्त टाई पहनने लगे हैं।