US News: फ्लोरिडा में पुलिस से बचकर भाग रहे युवक की कार बार में घुसी; 4 की मौत और 11 घायल

डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। अमेरिका के फ्लोरिडा में शनिवार सुबह एक कार बार में घुस गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब कार चालक पुलिस से बचने के लिए तेजी से कार भगा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने कहा कि एयर पेट्रोल यूनिट ने 12:40 बजे एक फ्रीवे पर सिल्वर सेडान को लापरवाही से चलाते हुए देखा। फ्लोरिडा हाईवे गश्त टीम ने वाहन का पीछा किया। कार यबोर सिटी की ओर तेजी से बढ़ा और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया।

2 की हालत गंभीर इस दौरान कार बार में जा घुसी और करीब एक दर्जन लोगों को टक्कर मार दी। तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में 11 लोग घायल हो गए। दो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। सात की हालत स्थिर है और दो को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।