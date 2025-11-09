US News: फ्लोरिडा में पुलिस से बचकर भाग रहे युवक की कार बार में घुसी; 4 की मौत और 11 घायल
Florida Car Accident: अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार बार में घुस गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब चालक पुलिस से बचने के लिए तेजी से कार भगा रहा था और उसने नियंत्रण खो दिया। 22 वर्षीय चालक सिलास सैम्पसन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर वाहन दुर्घटना में हत्या के आरोप लगाए गए हैं।
डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। अमेरिका के फ्लोरिडा में शनिवार सुबह एक कार बार में घुस गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब कार चालक पुलिस से बचने के लिए तेजी से कार भगा रहा था।
पुलिस ने कहा कि एयर पेट्रोल यूनिट ने 12:40 बजे एक फ्रीवे पर सिल्वर सेडान को लापरवाही से चलाते हुए देखा। फ्लोरिडा हाईवे गश्त टीम ने वाहन का पीछा किया। कार यबोर सिटी की ओर तेजी से बढ़ा और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया।
2 की हालत गंभीर
इस दौरान कार बार में जा घुसी और करीब एक दर्जन लोगों को टक्कर मार दी। तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में 11 लोग घायल हो गए। दो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। सात की हालत स्थिर है और दो को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।
अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान 22 वर्षीय सिलास सैम्पसन के रूप में की। उसे शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और हिल्सबोरो काउंटी जेल भेज दिया गया है। अदालती दस्तावेजों से पता चला है कि सैम्पसन पर वाहन दुर्घटना में हत्या के चार और अन्य आरोप लगाए गए थे।
Law enforcement's aerial video shows drivers racing in Tampa and a crash that followed. Four people died and 11 were injured. https://t.co/r7R0Wr3cCP pic.twitter.com/7j3E1RnZEX— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) November 8, 2025
मेयर ने दिया बयान
मेयर जेन कैस्टर ने हादसे पर शोक जताते हुए कहा, ''पूरा शहर इस क्षति को महसूस कर रहा है।'' हाल के वर्षों में कुछ राज्यों और स्थानीय एजेंसियों ने नागरिकों और अधिकारियों दोनों की सुरक्षा के लिए तेज गति से कार का पीछा करने पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया है।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।