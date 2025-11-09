जापान में 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप से कांपी धरती, सुनामी का भी अलर्ट जारी
जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने उत्तरी तट के पास शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। 6.7 तीव्रता का भूकंप इवाते प्रीफेक्चर के तट से 10 किलोमीटर नीचे आया। उत्तरी तटीय इलाके में 1 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और निवासियों को तटीय इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। प्रशांत तट पर जल्द ही सुनामी पहुंचने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने रविवार को उत्तरी जापानी तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि 6.7 की शुरुआती तीव्रता वाला भूकंप इवाते प्रीफेक्चर के तट से दूर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे आया।
एजेंसी ने उत्तरी तटीय इलाके में 1 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की। वहीं, जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK ने रविवार को कहा कि देश के उत्तर में इवाते प्रीफेक्चर के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और निवासियों से तटीय इलाकों से दूर रहने को कहा गया है।
सुनामी मचा सकती है भारी तबाही
NHK ने बताया कि इवाते प्रीफेक्चर के तट से 70 किमी (45 मील) दूर शाम 5:12 बजे (0812 GMT) एक सुनामी देखी गई और इसके जल्द ही प्रशांत तट पर पहुंचने की उम्मीद है।
इसमें कहा गया है कि लहर लगभग 1 मीटर (3 फीट, 3 इंच) ऊंची होने की उम्मीद है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली के अनुसार, इससे पहले जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शू, जिसमें इवाते भी शामिल है के पूर्वी तट पर 6.26 तीव्रता का भूकंप आया था।
बुलेट ट्रेन भी हुई लेट
JR East रेलवे ऑपरेटर के मुताबिक, इलाके में बुलेट ट्रेनें लेट हो गईं। क्योटो न्यूज ने बताया कि भूकंपों की वजह से बिजली की कमी हो गई थी। इस इलाके में मार्च 2011 में एक जानलेवा भूकंप और सुनामी आई थी।
