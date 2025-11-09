अंडमान और निकोबार में आया शक्तिशाली भूकंप, 5.4 तीव्रता के झटके से हिली धरती
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज सुबह 5.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे धरती हिल गई। भूकंप का केंद्र पोर्ट ब्लेयर से 69 किलोमीटर दूर था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल, किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, रविवार दोपहर 12 बजकर 06 मिनट पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। ।भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। हालांकि, भूकंप से किसी प्रकार के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, कंप का केंद्र 12.49° उत्तरी अक्षांश और 93.83° पूर्वी देशांतर पर, 90 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप का झटका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में महसूस किया गया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि पिछले सप्ताह शनिवार को लेह में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। एनसीएस के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप के झटके हेल और लद्दाख में महसूस किए गए। जिसका केंद्र 36.69 उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर: 75.51 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर था.
उथले भूकंप क्यों होते हैं खतरनाक?
भूवैज्ञानिकों के अनुसार, उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ज़मीन का कंपन ज़्यादा होता है और संरचनाओं को संभावित रूप से अधिक नुकसान होता है, साथ ही अधिक हताहत भी होते हैं। (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।