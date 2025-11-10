अमेरिका में खत्म होगा इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन, सीनेट में वोटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में जारी इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन कुछ दिनों में समाप्त हो सकता है। ये शटडाउन 40 दिनों से अधिक समय से जारी है, जिससे हालात अब खराब हो रहे हैं। इस बीच रविवार को सीनेट में होने वाले वोट से इसका समाधान निकलने की संभावना है। दरअसल, रिपब्लिकन नेता और सीनेटर जॉन थ्यून ने कहा कि शटडाउन समाप्त करने पर डेमोक्रेट सदस्यों के साथ बात की जा रही है; हालांकि, इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं किया जा सका है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी दिए संकेत वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी शटडाउन समाप्त होने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हम शटडाउन खत्म होने के बहुत करीब हैं। हमने कभी भी कैदियों या हमारे देश में आने वाले अवैध लोगों को कोई खास पैसा, या कोई भी पैसा देने पर सहमति नहीं जताई थी और मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स यह समझते हैं; और ऐसा लगता है कि हम शटडाउन खत्म होने के करीब हैं। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा।

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह डील आखिरकार अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े शटडाउन को पूरी तरीके से खत्म कर देगी और इसमें जनवरी तक सरकारी फंडिंग बढ़ाने के लिए एक नया अंतरिम उपाय शामिल होगा। यह कई प्रमुख एजेंसियों को पूरी तरह से फंड देने के लिए एक बड़े पैकेज से जुड़ा होगा।