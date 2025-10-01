'मुझे नहीं मिला तो...', नोबल शांति पुरस्कार के लिए बच्चों की तरह बिलख रहे ट्रंप, अब कर दिया ये एलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाक समेत सात वैश्विक संघर्षों को समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त कराने की योजना का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलता है तो यह अमेरिका का अपमान होगा। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की आलोचना की और पूछा कि क्या कर रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत-पाक समेत सात वैश्विक संघर्षों को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो यह अमेरिका के लिए बड़े अपमान की बात होगी।

गाजा संघर्ष को समाप्त कराने की योजना का जिक्र करते हुए ट्रंप ने मंगलवार को क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा- ''मुझे लगता है, हमने इसे सुलझा लिया है। अब हमास को सहमत होना होगा और यदि वे नहीं मानते तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। सभी अरब, मुस्लिम राष्ट्र इससे सहमत हैं। इजरायल भी सहमत है। यह बहुत बड़ी बात है कि सभी एक साथ आए हैं।"

'ट्रंप ने कहा कि अगर सोमवार को घोषित गाजा संघर्ष को समाप्त कराने की उनकी योजना भी कामयाब हो जाती है तो वे पिछले कुछ महीनों में ही आठ जंगों को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे फिर भी नोबल नहीं मिलेगा- ट्रंप ट्रंप ने कहा-'यह शानदार है। कोई ऐसा कभी नहीं कर पाया। फिर भी, क्या आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसने कुछ भी नहीं किया होगा। वे इसे ऐसे व्यक्ति को देंगे, जिसने डोनल्ड ट्रंप के विचारों और युद्ध को सुलझाने के लिए क्या किया गया, इस पर कोई किताब लिखी है.. जी हां, नोबेल पुरस्कार किसी लेखक को मिलेगा। लेकिन देखते हैं आखिर होता क्या है।'

मुझे नोबल नहीं मिला तो अमेरिका के लिए बड़ा अपमान- ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- 'अगर मुझे नोबेल नहीं मिलता है तो यह हमारे देश के लिए बड़े अपमान की बात होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यह देश को मिले। यह सम्मान देश को मिलना ही चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। इस बारे में सोचिएगा जरूर। मुझे लगता है कि यह योजना (गाजा संघर्ष को समाप्त कराने की) सफल होगी। मैं यह बात हल्के में नहीं कह रहा, क्योंकि मैं समझौतों के बारे में किसी से भी ज्यादा जानता हूं।'