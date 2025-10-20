'यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस...', जेलेंस्की पर पुतिन की शर्त मानने का दबाव बना रहे ट्रंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वलोडिमिर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को वाशिंगटन में मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस का प्रस्ताव मानने की सलाह दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर जेलेंस्की रूस की बात नहीं मानते हैं, तो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई को लेकर भी जेलेंस्की को झटका दिया है।

ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई हॉट टॉक दरअसल, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार को मुलाकात की। इस बैठक के दौरान कई बार माहौल भी गरम हो गया। स्थितियां अपशब्दों तक पहुंच गईं। कुछ जानकारों ने दावा किया है कि ट्रंप ने इस मीटिंग के दौरान यूक्रेन में फ्रंटलाइन के नक्शे को एक ओर फेंक दिया। वहीं, जेलेंस्की से पूरे डाटाबेस क्षेत्र को छोड़ने के लिए भी कह दिया।

हथियारों की सप्लाई के लिए बात करने पहुंचे थे जेलेंस्की बताया जाता है कि जेलेंस्की और उनकी पूरी टीम लंबी दूरी को तय कर के टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की सप्लाई के लिए ट्रंप से बात करने के लिए पहुंची थी। हालांकि, खबर है कि ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया और इस हथियार की सप्लाई को लेकर बड़ा झटका दे दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से कहा कि पुतिन ने उन्हें कहा था कि ये संघर्ष युद्ध नहीं बल्कि एक स्पेशल ऑपरेशन था। ट्रंप ने जेलेंस्की से स्पष्ट कहा कि या तो रूस के साथ इस मुद्दे पर डील माननी होगा या फिर तबाही झेलनी होगी। ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन राष्ट्रपति पुतिन की बात नहीं मानता है, तो उसे भारी तबाही झेलनी होगी। इसलिए पुतिन के प्रस्ताव पर यूक्रेन को विचार करना चाहिए।