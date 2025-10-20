Language
    'यूक्रेन को तबाह कर देगा रूस...', जेलेंस्की पर पुतिन की शर्त मानने का दबाव बना रहे ट्रंप

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:05 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के साथ समझौता करने की सलाह दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जेलेंस्की रूस की बात नहीं मानते हैं तो पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई को लेकर भी झटका दिया। उन्होंने जेलेंस्की से पुतिन के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा जिसमें डोनबास के बदले खेरसान और झापोरिझिया क्षेत्र देने की बात है।

    यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एवं राष्ट्रपति ट्रंप। (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वलोडिमिर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को वाशिंगटन में मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस का प्रस्ताव मानने की सलाह दी है।

    इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर जेलेंस्की रूस की बात नहीं मानते हैं, तो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई को लेकर भी जेलेंस्की को झटका दिया है।

    ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई हॉट टॉक

    दरअसल, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में शुक्रवार को मुलाकात की। इस बैठक के दौरान कई बार माहौल भी गरम हो गया। स्थितियां अपशब्दों तक पहुंच गईं। कुछ जानकारों ने दावा किया है कि ट्रंप ने इस मीटिंग के दौरान यूक्रेन में फ्रंटलाइन के नक्शे को एक ओर फेंक दिया। वहीं, जेलेंस्की से पूरे डाटाबेस क्षेत्र को छोड़ने के लिए भी कह दिया।

    हथियारों की सप्लाई के लिए बात करने पहुंचे थे जेलेंस्की

    बताया जाता है कि जेलेंस्की और उनकी पूरी टीम लंबी दूरी को तय कर के टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की सप्लाई के लिए ट्रंप से बात करने के लिए पहुंची थी। हालांकि, खबर है कि ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया और इस हथियार की सप्लाई को लेकर बड़ा झटका दे दिया।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से कहा कि पुतिन ने उन्हें कहा था कि ये संघर्ष युद्ध नहीं बल्कि एक स्पेशल ऑपरेशन था। ट्रंप ने जेलेंस्की से स्पष्ट कहा कि या तो रूस के साथ इस मुद्दे पर डील माननी होगा या फिर तबाही झेलनी होगी। ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन राष्ट्रपति पुतिन की बात नहीं मानता है, तो उसे भारी तबाही झेलनी होगी। इसलिए पुतिन के प्रस्ताव पर यूक्रेन को विचार करना चाहिए।

    जानिए पुतिन क्या रखी हैं शर्तें

    गौरतलब है कि हाल के दिनों में दिए गए प्रस्तावों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को डोनबास के पूरे क्षेत्र छोड़ देने चाहिए और इसके बदले में दक्षिण खेरसान और झापोरिझिया क्षेत्र के छोटे हिस्स दे दिए जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि अलास्का में पिछले दिनों हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के दौरान पुतिन ने यूक्रेन से खेरसान और झापोरिझिया के साथ पूरे डोनबास की मांग की थी। 

