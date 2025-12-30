यूएन मानवीय सहायता के लिए सिर्फ दो अरब डालर देगा अमेरिका, क्यों लिया यह फैसला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के मानवीय सहायता कार्यक्रमों के लिए सिर्फ दो अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से अमेरिकी विदेशी सहायता में लगातार कटौती किए जाने और यूएन एजेंसियों को परिस्थितियों के अनुसार ढलने, खुद को सीमित करने या खत्म होने की चेतावनी दी जा रही है।

यह राशि अमेरिका की ओर से अतीत में दिए गए योगदान की तुलना में काफी कम है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह राशि उतनी कम नहीं है और अमेरिका को मानवीय कार्यों के लिए दुनिया के सबसे बड़े दानदाता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाएगी।