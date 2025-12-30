यूएन मानवीय सहायता के लिए सिर्फ दो अरब डालर देगा अमेरिका, क्यों लिया यह फैसला?

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    ट्रंप प्रशासन ने की कटौती। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के मानवीय सहायता कार्यक्रमों के लिए सिर्फ दो अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से अमेरिकी विदेशी सहायता में लगातार कटौती किए जाने और यूएन एजेंसियों को परिस्थितियों के अनुसार ढलने, खुद को सीमित करने या खत्म होने की चेतावनी दी जा रही है।

    यह राशि अमेरिका की ओर से अतीत में दिए गए योगदान की तुलना में काफी कम है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह राशि उतनी कम नहीं है और अमेरिका को मानवीय कार्यों के लिए दुनिया के सबसे बड़े दानदाता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाएगी।

    क्या कहता है यूएन डाटा?

    यूएन डाटा के अनुसार, यह दो अरब डॉलर यूएन मानवीय सहायता कार्यक्रमों के लिए पारंपरिक मानवीय सहायता का एक छोटा हिस्सा है, जो हालिया वर्षों में सालाना 17 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।

    अधिकारियों का क्या कहना है?

    अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से आठ से दस अरब डॉलर स्वैच्छिक योगदान के रूप में है। इसके अलावा अमेरिका अपनी यूएन सदस्यता से संबंधित वार्षिक शुल्क के रूप में भी अरबों डॉलर का भुगतान करता है। जबकि आलोचकों का कहना है कि पश्चिमी सहायता में कटौती के चलते लाखों लोगों को भूख, विस्थापन या बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।

