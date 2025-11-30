UN ने की हमास हमले की निंदा, इजरायल को क्या दी सलाह; 10 पॉइंट में पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल की तबाही के बाद गाजा पट्टी में काफी हद तक शांति स्थापित हो चुकी है। इजरायल और हमास (Israel-Hamas Attack) के हमलों पर ब्रेक लग चुका है। वहीं, अब संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में इजरायल समेत चार देशों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र अत्याचार विरोधी समिति ने इजरायल के अलावा अल्बानिया, अर्जेंटीना और बहरीन की आलोचना करते हुए आम लोगों पर अत्याचार और बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया है।

1. संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजरायल पर किए गए हमले की भी निंदा की। वहीं, जवाबी कार्रवाई में इजरायल के हमले को गलत ठहराते हुए समिति ने कहा कि इससे कई लोगों की जान चली गई और फिलिस्तीनी लोग अभी तक उसका दंश झेल रहे हैं।

फोटो- रायटर्स 2. कमेटी के अनुसार, "राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री समेत अन्य लोगों के द्वारा दिए गए उच्च स्तरीय बयान के आधार पर अत्याचार के खिलाफ सख्त सजा की राज्य नीति बनाई जानी चाहिए।" 3. समिति ने कहा कि यह निंदनीय है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद अत्याचार करना राज्य की नीति बन गई। खासकर इजरायल के द्वारा फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करना सही नहीं था। इससे न सिर्फ भारी तबाही मची बल्कि, फिलिस्तीनी नागरिक बदतर हालत में जीने के लिए मजबूर हो गए।

4. कमेटी ने इजरायल से स्वतंत्र कमीशन का गठन करने की अपील की है, जो मामले की जांच करे और अत्याचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त सजा दे। इसके अलावा इजरायल द्वारा गाजा में राहत कार्य भी चलाया जाना चाहिए।

5. संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने इजरायल को देश में कानूनी सुधार लागू करने की भी सलाह दी है। कमेटी के अनुसार, इजरायली कानून भी इस तरह के अत्याचार को अपराध बनीं मानता है। ऐसे में अगर आम लोगों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।