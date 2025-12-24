ट्रंप को लगा बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शिकागो में सैन्य तैनाती की मांग खारिज की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डोनल्ड ट्रंप को शिकागो क्षेत्र में नेशनल गार्ड सैनिकों को भेजने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। रिपब्लिकन राष्ट्रपति कई डेमोक्रेटिक-शासित क्षेत्रों में घरेलू उद्देश्यों के लिए सेना के उपयोग का विस्तार कर रहे हैं। आलोचक इसे विरोधियों को दंडित करने और असहमति को दबाने का प्रयास बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायाधीशों ने इलिनोइस के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं द्वारा दायर एक कानूनी चुनौती में सैकड़ों नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर रोक लगाने वाले न्यायाधीश के आदेश को फिलहाल बरकरार रखा। अमेरिकी न्याय विभाग ने मामले की सुनवाई के दौरान तैनाती की अनुमति देने की मांग की थी।

अदालत ने आदेश में क्या कहा? अदालत के बहुमत ने एक अहस्ताक्षरित आदेश में कहा, ''इस प्रारंभिक चरण में, सरकार इलिनोइस में कानूनों को लागू करने के लिए सेना को अनुमति देने वाले अधिकार के स्त्रोत की पहचान करने में विफल रही है।''